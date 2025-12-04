Из Казани запустят регулярный авиарейс до Улан-Удэ с 2026 года

Полеты будут выполняться два раза в неделю

Фото: Галия Гарифуллина

Из Казани в Улан-Удэ запустят регулярный авиационный маршрут. Его выполнение начнется с 3 января 2026 года, сообщили в пресс-службе «ЮВТ Аэро».



Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на 50-местных воздушных судах типа Canadair (Bombardier) Regional Jet 200.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно опубликованному расписанию, вылет из Казани запланирован на 01:10 по местному времени, прибытие в аэропорт Улан-Удэ — в 13:10 по местному времени. Обратный рейс из столицы Республики Бурятия будет отправляться в 14:00 по местному времени, прибывая в Казань в 16:20 по местному времени.

В пути предусмотрена промежуточная посадка в аэропорту Горно-Алтайска.

Ранее из Международного аэропорта «Казань» запущены новые регулярные авиарейсы в Рас-эль-Хайму — самый северный эмират ОАЭ.

Рената Валеева