Депутаты предложили запретить торговать табаком лицам младше 21 года

Инициатива направлена на снижение доступности вредных продуктов для несовершеннолетних

Фото: Реальное время

Группа депутатов во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым («Справедливая Россия») внесла в нижнюю палату законопроект, предлагающий установить возрастной порог в 21 год для работы в сфере торговли табачной и алкогольной продукцией. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с законопроектом, возрастной ценз коснется розничной торговли табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина, а также розничной продажи алкогольной продукции, включая продажу в заведениях общественного питания. Кроме того, предлагается запретить заключение трудовых и гражданско-правовых договоров с лицами моложе 21 года на работу, связанную с этими видами торговли.

Гусев пояснил, что инициатива направлена на снижение доступности вредных продуктов для несовершеннолетних, поскольку, по его словам, многие случаи продажи табачной продукции детям происходят в местах, где за прилавком работают молодые люди.

Реальное время / realnoevremya.ru

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что единый возрастной порог обеспечит согласованность регулирования и исключит участие в продаже табака и алкоголя работников, не обладающих достаточной зрелостью и ответственностью.

Ранее группа депутатов внесла на межфракционное обсуждение поправки о полном запрете продажи и оборота вейпов в России, а также об ужесточении ответственности за их незаконное распространение и вовлечение несовершеннолетних.

Предложенные поправки направлены в межфракционные рабочие группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей, а также в межфракционную группу по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

Рената Валеева