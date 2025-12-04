Минэкологии Татарстана запустило канал в мессенджере MAX
Подписчики нового канала смогут в числе первых узнавать обо всех экологических акциях, мероприятиях и важных новостях Татарстана
Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана теперь доступно в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщила их пресс-служба.
Как сообщает ведомство, этот шаг призван обеспечить оперативное информирование населения о последних событиях в области защиты окружающей среды. Подписчики нового канала смогут в числе первых узнавать обо всех экологических акциях, мероприятиях и важных новостях Татарстана.
Для подключения к официальному каналу Минэкологии Татарстана необходимо перейти по прямой ссылке: https://max.ru/id1659036508_go....
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».