Новости общества

22:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минэкологии Татарстана запустило канал в мессенджере MAX

21:47, 04.12.2025

Подписчики нового канала смогут в числе первых узнавать обо всех экологических акциях, мероприятиях и важных новостях Татарстана

Минэкологии Татарстана запустило канал в мессенджере MAX
Фото: Динар Фатыхов

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана теперь доступно в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщила их пресс-служба.

Как сообщает ведомство, этот шаг призван обеспечить оперативное информирование населения о последних событиях в области защиты окружающей среды. Подписчики нового канала смогут в числе первых узнавать обо всех экологических акциях, мероприятиях и важных новостях Татарстана.

Для подключения к официальному каналу Минэкологии Татарстана необходимо перейти по прямой ссылке: https://max.ru/id1659036508_go....

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также