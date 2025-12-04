Минэкологии Татарстана запустило канал в мессенджере MAX

Подписчики нового канала смогут в числе первых узнавать обо всех экологических акциях, мероприятиях и важных новостях Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана теперь доступно в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщила их пресс-служба.

Как сообщает ведомство, этот шаг призван обеспечить оперативное информирование населения о последних событиях в области защиты окружающей среды. Подписчики нового канала смогут в числе первых узнавать обо всех экологических акциях, мероприятиях и важных новостях Татарстана.

Для подключения к официальному каналу Минэкологии Татарстана необходимо перейти по прямой ссылке: https://max.ru/id1659036508_go....