Роскомнадзор заблокировал Snapchat в России

Там сослались на использование платформы для организации террористических действий и вербовки их исполнителей

Роскомнадзор 10 октября 2025 года заблокировал мобильное приложение Snapchat на территории России, сославшись на использование платформы для организации террористических действий и вербовки их исполнителей. Об этом заявили в ведомстве.

— В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года, — сообщили в Роскомнадзоре.

В заявлении ведомства отмечается, что зарубежный мессенджер «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей», а также совершения мошеннических и иных преступлений против российских граждан.

взято с сайта snapchat.com

Snapchat — американское мобильное приложение, предназначенное для обмена сообщениями с прикрепленными фотографиями и видео. Особенностью площадки является функция «исчезающих» сообщений, фото и видео, которые автоматически удаляются через несколько секунд или 24 часа после просмотра.

Рената Валеева