Более 6 млрд рублей — в реновацию «Корабельной рощи»

Санаторий-профилакторий в Татарстане станет частью системы оздоровления сотрудников СИБУРа

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске началась масштабная реновация санатория-профилактория «Корабельная роща». В церемонии забивки первой сваи на месте будущего корпуса приняли участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

— При разработке проекта мы использовали лучшие медицинские практики в части оздоровления и санаторно-курортного отдыха, ознакомились с опытом гостиничных сетей. Местоположение у санатория «намоленное», здесь привыкли отдыхать ветераны предприятия, молодые сотрудники, семейные династии с детьми. Они оздоравливаются как в формате полноценной путевки, так и пользуются путевками выходного дня. Все это будет продолжено в прежнем виде, с полностью бесплатным проживанием и питанием, бесплатной базовой медициной и посещением всех оздоравливающих процедур, — пояснил председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.



Он также подчеркнул, что только работой над зданиями санатория процесс реновации не ограничится:

— В процессе реконструкции будет благоустроен прилегающий к санаторию земельный участок, а все работы будут проведены с заботой к этой территории и лесным насаждениям. В первую очередь мы ориентируемся на оздоровление сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и ветеранов предприятия. Но мощности нового комплекса также позволят закрыть потребности в оздоровлении сотрудников «Казаньоргсинтеза» и других наших предприятий, — отметил Михаил Карисалов.

«Корабельная роща» станет новым звеном системы оздоровления компании наряду с корпоративным центром оздоровления «СИБУР Юг» в Анапе, детскими лагерями «Солнечный» и «Юность». Проходить оздоровление в новом санатории ежегодно будут 9 000 сотрудников компании и членов их семей из всех регионов работы компании. Число отдыхающих увеличится на 35%. Инвестиции в проект превысят 6 млрд рублей.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Реконструкция позволит улучшить условия и расширить возможности оздоровления и отдыха для сотрудников и членов их семей, а также увеличить количество принимаемых пациентов.

В новом корпусе будет оборудовано 120 номеров, в том числе шесть инклюзивных — для маломобильных пациентов. Для многодетных семей создаются номера-коннекты. В каждую смену профилакторий сможет принимать на оздоровление до 354 человек (для сравнения: до реновации в каждый заезд принимали не более 262 человек).



Разработаны восемь медицинских программ: «Здоровые позвоночник и суставы», «Жизнь без боли», «Здоровые сосуды и сердце», «Коррекция метаболизма и веса», «Свободное дыхание», «Комфортное пищеварение», а также две программы реабилитации. Медицинский корпус планируется оснастить современным оборудованием. В частности, появятся магнитотурботрон, кресло с магнитным полем, барокамеры и высокоинтенсивные лазеры. Штат будет укомплектован квалифицированными специалистами. Новый комплекс станет инклюзивным — с инфраструктурой, адаптированной для гостей с ограниченными возможностями. В санатории смогут отдохнуть и поправить здоровье не только действующие сотрудники, но и ветераны производств.



В новый современный оздоровительный комплекс будут входить оздоровительная спа-зона, восемь бань, 24-метровый бассейн с панорамным видом на сосновый бор, бассейны для детей, кабинеты лечебного массажа, тренажерный зал и зал ЛФК, фитобар. Также в санатории появится обеденная зона на 250 мест со шведской линией и отдельной зоной питания для детей.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Площадь здания санатория также вырастет: она увеличится в два раза — до 20 тыс. кв. м.



На территории санатория появятся летний кинотеатр, прогулочные и велодорожки, детские площадки, футбольное поле и открытый каток, площадки для спорта и тренировок, площадка для уличных мероприятий. Здесь не только будет построено новое здание санатория со вспомогательной инфраструктурой, но и проведено комплексное благоустройство территории, прилегающей к санаторию. Концепция разработана архитектурным бюро Wowhaus, генеральный проектировщик — «Татинвестгражданпроект».



— Обеспечивая технологический суверенитет страны, мы не только создаем новые производства и модернизируем существующие, но и развиваем социальную инфраструктуру для оздоровления и отдыха. После реновации санаторий-профилакторий «Корабельная роща» в Нижнекамске станет важной частью нашей корпоративной системы оздоровления, отвечающей самым высоким стандартам. Этот проект не только обновит медицинскую инфраструктуру, но и создаст комфортные условия для отдыха и оздоровления наших сотрудников и их семей, — подчеркнула Марина Медведева, член правления, управляющий директор компании.

Реновация «Корабельной рощи» — часть комплексной корпоративной программы сохранения здоровья работников компании. Компания продолжает внедрять комплексный подход к сохранению и поддержанию здоровья сотрудников: сотрудникам доступны 38 Центров здоровья и три поликлиники предприятий.



Каждый сотрудник может получить медицинские услуги в более чем 4,5 тыс. клиниках страны. Компания создает возможности для санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха, а также полноценного здорового питания и физической активности. На всех предприятиях компании реализуется программа проведения предсменных медицинских осмотров в дистанционном формате. 100% сотрудников обеспечены полисами ДМС, кроме того, предусмотрено льготное страхование для членов их семей.

— Мы искренне благодарны акционерам СИБУРа, руководству «Нижнекамскнефтехима» за изменения, которые происходят в Нижнекамске. Главное в производственном процессе — люди. Образованные, целеустремленные патриоты своей компании. СИБУР делает все, чтобы их воспитать, — отметил раис Татарстана Рустам Минниханов и добавил: — «Корабельная роща» будет изюминкой нашего Татарстана. Мы будем говорить о ней и гордиться, а люди будут качественно поправлять там свое здоровье и отдыхать. Успехов! Мы целиком и полностью вас поддерживаем.