Грузия будет требовать медстраховку от российских туристов с 2026 года

Страховая сумма должна составлять не менее 30 000 USD

Российским туристам, планирующим поездки в Грузию, с 1 января 2026 года потребуется обязательная медстраховка. Это изменение в первую очередь коснется самостоятельных путешественников, сообщили «Интерфаксу» туроператоры.

— По информации Национальной администрации туризма Грузии, с 1 января 2026 года для въезда в Грузию туристам нужно будет иметь при себе страховой полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на грузинском или английском языке. Страховая сумма полиса должна составлять не менее 30 000 USD, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте туроператора «Пакс».

Уточняется, что полис должен быть действителен с момента въезда на весь предполагаемый период пребывания в Грузии.

В пресс-службе туроператора «Интурист» пояснили, что для российских туроператоров обязанность обеспечивать клиентов страховкой выезжающего за рубеж уже закреплена законом.

— У нас по закону все, кто едет через туроператоров, должны быть застрахованы. Мы предоставляем страховку для выезжающих за рубеж — как тем, кто приобретает турпакеты, так и тем, кто бронирует только размещение, — подчеркнули в компании.

Рената Валеева