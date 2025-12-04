Торговать по шариату: Петербургская биржа запустила торги по партнерскому финансированию

Пилотную сделку в биржевом «стакане» с дизельным топливом на 10 млн рублей профинансировал чеченский Фонд им. Шейха Зайеда

Фото: предоставлено пресс-службой СПБ Биржа

«При запуске эксперимента по исламскому банкингу ставились две основные цели. Во-первых, удовлетворить потребности мусульман в халяльных продуктах. Во-вторых, отработать механизмы на рынке капитала, чтобы иметь возможность привлекать инвестиции, в том числе из стран БРИКС», — объяснял журналистам президент АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ) Игорь Артемьев на церемонии запуска биржевых торгов по исламским канонам. В рамках пилота казанская «Ас-Салям» продала в «биржевом стакане» дизельное топливо на 10 млн рублей, сделку в три этапа профинансировал чеченский Фонд им. Шейха Зайеда. Сейчас биржа завершает прохождение аудита для получения сертификата соответствия шариатским стандартам на постоянной основе, а эта сделка была одобрена казанскими и чеченскими шариатскими экспертами. Подробнее — в материале «Реального времени».

157 тонн дизеля продали по исламским канонам на бирже

На площадке Петербургской биржи сегодня открылись первые биржевые торги по партнерскому финансированию. В рамках пилота была апробирована сделка по продукту «товарная мурабаха», то есть последовательная покупка и продажа товара на организованном внебиржевом рынке. Продавцом выступила казанская «Ас-Салям» Рената Едиханова, а покупателем — чеченская компания «Альфа».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С помощью биржевого механизма, впервые разработанного в соответствии с шариатскими стандартами AAOIFI, было реализовано дизельное топливо на сумму в 10 млн рублей на условиях поставки «франко-резервуар ОТП». К базовой стоимости была сделана фиксированная наценка. Учитывая, что сделка носила тестовый характер, объем купли-продажи оказался небольшим — в пределах 157 тонн (если считать по текущему биржевому курсу дизельного топлива). На осуществление пилотных сделок была выдана фетва, подтверждающая соответствие сделок и организации биржевых торгов шариатским стандартам AAOIFI. Одобрение выдали шариатские эксперты «Ас-Салям» и Фонда им. Шейха Зайеда.

«Есть те, кто настоятельно требует такой возможности»

Открыл биржевые торги президент Петербургской биржи Игорь Артемьев, позже на церемонию подъехал директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.

— До принятия федерального закона о партнерском финансировании сделки проходили в рамках обычной деловой практики, — отметил Игорь Артемьев. — Мы стремимся проявить глубокое уважение к нашим республикам с преобладающим мусульманским населением, поэтому видим в этом значимый жест внимания.



предоставлено пресс-службой СПБ Биржа

С другой стороны, биржа может стать каналом для экспорта продукции. Каков его потенциал? «Скажу так — многие исламские страны торгуют по обычным правилам делового оборота, но есть те, кто настоятельно требует такой возможности», — отметил он.

Тем не менее объем рынка исламского финансирования в мире растет и составляет на текущий момент $5 трлн, отметил президент биржи. К 2030 году ожидается рост до $9 трлн. По словам Артемьева, объем операций партнерского финансирования в России составил 8,6 млрд рублей (данные к июню 2025 года), а потенциал рынка исламских финансов в России оценивается в $11 млрд.

Сделку мурабаха отработали в три этапа

Торги для заключения сделки — мурабаха — проходили в три этапа. Мурабаха — это договор купли-продажи по согласованной цене, которая включает надбавку продавца к стоимости товара. Ее цель — профинансировать покупку без выплаты процентов, что запрещено исламским законодательством. По этой причине купля-продажа топлива проходила на бирже отдельно в секции нефтепродуктов, а третья (финансовая) — вне биржи.

Как рассказал «Реальному времени» Ренат Едиханов, сначала «Ас-Салям» приобрела дизель в «биржевом стакане», а затем в режиме торгов продала его по рыночной цене. «Фонд имени Шейха Зайеда профинансировал покупку и продажу, предоставив деньги для «Ас-Салям». По его словам, покупатель получил топливо в рассрочку на 4 года. Вероятно, эта технологическая схема будет применена в последующих сделках по этому продукту.

— Фонд имени Шейха Зайеда — наш постоянный партнер, с ним подписано соглашение о взаимодействии и развитии партнерских финансов. Когда мы предлагаем что-то новое, они быстро откликаются, и мы работаем, — отметил Ренат Едиханов.

При этом он заверил, что площадка биржи не отменяет сделки на других цифровых платформах. «Мы работаем над развитием рынка капитала. По сути, рынок капитала объединяет деньги, инвесторов и заемщиков. Связующим звеном выступают инфраструктурные элементы площадок, функционирующие в различных форматах», — отметил Едиханов. По его словам, в настоящее время готовится выпуск облигационного займа (сукук) в интересах ГК ВЭБ РФ.

Биржа откроет сегмент для партнерских сделок

В структуре биржи создается сегмент для проведения сделок по партнерскому финансированию, сообщил журналистам президент Петербургской биржи Игорь Артемьев на церемонии запуска биржевых торгов по исламским канонам. Здесь будет внедрен «партнерский клиринг» — механизм проведения расчетов без процентов (риба). «Недавние встречи с представителями бирж и промышленных групп из Турции, Пакистана, Ирана подтвердили их готовность к новым сделкам с Россией. Предоставление альтернативы в виде исламских финансов, наряду с традиционными, «позволит многим нашим партнерам чувствовать уважение к своим духовным ценностям».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы в Минфине не можем напрямую взять и кого-то за руку притащить. Наша задача была создать инфраструктуру, самое главное, правовые условия для прихода инвестора, — обратил внимание директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. — Вот сейчас приехали представители многих стран. Среди них финансово-промышленные группы из Турции, Пакистана, Ирана. Они уже готовы покупать и продавать.

Игорь Артемьев добавил, что компании из исламских стран уже проходят или завершили регистрацию в качестве брокеров на Петербургской бирже.

— При запуске эксперимента (по исламскому банкингу, — прим. ред.) ставились две основные цели. Во-первых, удовлетворить потребности мусульман в халяльных продуктах. Во-вторых, отработать механизмы на рынке капитала (сделки проходят в рассрочку, — прим. ред.), чтобы иметь возможность привлекать инвестиции, в том числе из стран БРИКС. Организация биржевых торгов не только расширяет партнерскую базу, но и закладывает основу для будущего роста, когда исламские контрагенты смогут предлагать более широкий спектр товаров по сделкам на бирже, — заключил он.