«Оценивать не будем — приветствуем плюс к доходам»

Госсовет РТ подготовил ко второму чтению бюджета-2026 поправки на 54 млрд рублей и продлил льготы для застройщиков гостиниц уровня 3* и выше

«Федеральные деньги пойдут на национальные проекты. Мы направляем их туда, где участвуем: на дороги, социальные нужды и на здравоохранение», — рассказал глава бюджетного комитета Госсовета Татарстана Леонид Якунин, отвечая на вопрос журналистов о том, куда республика собирается ежегодно тратить около 50 млрд рублей федеральных трансфертов. Кабмин РТ внес 324 поправки к проекту бюджета республики на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов, связанные с утверждением ежегодного объема федерального софинансирования проектов республики. Приятные бонусы получили инвесторы новых гостиниц — им продлили налоговые льготы до конца 2030 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кабмин внес поправки 139,8 млрд рублей

«Бюджетный» комитет Госсовета РТ сегодня обсуждал поправки к проекту бюджета республики на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Поводом к этому тому стало утверждение Минфином РФ объема федеральных трансфертов, которые будут поступать в казну республики в течение трех лет. В первую очередь, речь идет о федеральных субсидиях, которые предоставляются на условиях долевого софинансирования региональных программ. Татарстан относится к субъектам-донорам, поэтому предоставление безвозмездных дотаций на выравнивание доходной части казны почти на практикуется. Корректировка проекта республиканского бюджета регулярно проводится ко второму чтению, так как объемы федерального участия остаются непонятными до последнего момента.

О том, какую сумму целевых средств получит республика, доложил парламентариям министр финансов РТ Марат Файзрахманов. По его словам, в будущем году федеральный «трансфер» запланирован в сумме 50,3 млрд рублей, а в следующие два года заметно меньше — 42,9 млрд и 46,6 млрд рублей соответственно. Опираясь на эти цифры, правительство РТ подготовило 324 поправки по перераспределению расходных обязательств в республиканских программах. Их общая сумма составила 138,9 млрд рублей. Изменения затронули 122 бюджетные статьи расходов — в бумажном варианте бюджета корректировка заняла 481 страниц.



Наиболее крупные направления — дорожное строительство, здравоохранение, социальная сфера.

«Приятно рассматривать проект, когда идет речь об увеличении»

Если говорить в деталях, то больше всего поправок — 194 — были сделаны по тем статьям, которые касаются совместного финансирования программных мероприятий. До Нового года отраслевым ведомствам предстоит заключить соглашения с федеральными структурами об установлении индикаторов, предельных объемов софинансирования и других условий предоставления федеральных средств, предупредил глава Минфина РТ. Софинансирование со стороны республики обеспечено за счет перераспределения зарезервированных средств.

Еще шесть поправок были внесены в связи с изменениями в Налоговый и Бюджетный кодексы России, а 15 поправок — по итогам парламентских слушаний в Госсовете, добавил глава Минфина РТ. Конкретизировать обстоятельства он не стал.

— Приятно рассматривать проект бюджета, когда речь идет об увеличении, — поддержал его глава бюджетного комитета Леонид Якунин. — Слава богу, за 10 лет не приходилось рассматривать бюджет из-за снижения доходов.

По его словам, казна республики получит в будущем году 54 млрд рублей. «Они будут распределены по тем направлениям, где уже приняты нормативные акты федерального и регионального уровня», — обтекаемо высказался он.

В результате корректировок исходный дефицит проекта бюджета-2026 устоит. Общий объем доходов составит 552,2 млрд рублей, расходов — 566,6 млрд рублей, дефицит — 13,8 млрд рублей. «Относительно первого чтения дефицит бюджета не изменяется», — сообщил Марат Файзрахманов.

Но в последующие два года его уровень заметно увеличится — до 16,9 млрд в 2027 году и до 18,7 млрд рублей в 2028 году. Замечаний и вопросов по этому поводу от депутатов не прозвучало.

— Федеральные деньги пойдут на национальные проекты. Мы направляем их туда, где участвуем: на дороги, социальные нужды и на здравоохранение, — пояснил позднее глава бюджетного комитета Леонид Якунин в разговоре с журналистами.

Достаточно ли? «Оценивать не будем — приветствуем плюс к доходам», — ответил он.

Коммунисты сняли 16 поправок на 23 млрд рублей

Правда, перед началом обсуждения поправок глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов объявил о снятии почти всех поправок к проекту республиканского бюджета. Коммунисты подготовили 16 аргументированных поправок на общую сумму в 23 млрд рублей, из которых по шести направили письма в Минфин РТ. «Там у нас состоялся откровенный разговор. Мы прекрасно понимаем, что год сложный, военное время, денег много не бывает, их постоянно не хватает», — поделился глава фракции КПРФ.

Правда, коммунистам удалось отстоять в одном вопросе. «У меня сегодня 2 письма, подписанные президентом почти на 200 миллионов. Мы считаем это определенное сотрудничество, конструктивное, между фракцией КПРФ и исполнительными законодательными органами. Нас услышали», — поделился он. В связи с этим фракция отозвала остальные 15 поправок.

«Не раз сталкивались с нехваткой гостиниц»: льготы продлили до 2030 года

В конце заседания парламентарии рекомендовали продлить льготы для застройщиков гостиниц. Пониженная ставка по налогу на имущество несколько лет назад была введена для тех, кто строит гостиницы уровня 3 звезд и и емкостью более 50 номеров. Размер льготы — 4,55% от начисленной суммы. Срок действия меры поддержки продлен до 1 января 2030 года. Ожидается, что это улучшит конкуренцию на рынке гостиничных услуг.

Заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Анастасия Софьина сообщила, что льготами пока не воспользовалась гостиница «Миллениум», построенная детьми Шафагата Тахаутдинова. «На стадии ввода в эксплуатацию находятся много объектов. Их владельцы пока не воспользовались льготой. Ждем, что они подадут заявки», — рассказала она. В 2024 году льгота была предоставлена двум плательщикам на сумму 2,6 млн рублей.

— Столько мероприятий мировых, республиканских и других проводится в республике Татарстан и, естественно, мы не раз сталкивались с нехваткой гостиниц, — поддержал инициативу Леонид Якунин. — Если мы хотим что-то решить с этим вопросом, то нужно, наверное, это нужно (продлить). Впереди нас ждет ещё много мероприятий, — призвал он. В продолжение темы депутаты указали на нехватку гостиниц в районах республики, после чего без колебаний проголосовали за.