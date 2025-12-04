В Казани восстановлено водоснабжение после прорыва на улице Фучика, кроме ТЦ «Франт

Аварийный участок был отключен, и на сетях водоснабжения выполнено переключение

Фото: Динар Фатыхов

Администрация Советского района Казани сообщила о восстановлении водоснабжения во всех домах и зданиях, затронутых сегодняшним прорывом водопровода на улицах Фучика и Чишмяле, за исключением торгового центра «Франт». Об этом сказано в телеграм-канале района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аварийный участок был отключен, и на сетях водоснабжения выполнено переключение. Ожидается, что давление на магистральных сетях войдет в нормативный режим в течение часа.

Напомним, сегодня прорыв водопровода стал причиной затопления проезжей части и частичного обрушения асфальта на улицах Фучика и Чишмяле. В результате инцидента заднее колесо пассажирского автобуса провалилось под дорожное покрытие рядом со строительной площадкой второй ветки метро на улице Фучика. Уровень воды на затопленных участках улиц достигал нескольких сантиметров.

Временно приостановлено движение троллейбусов маршрутов №5, 9, 12. Транспорт доезжает до участка, где затруднено движение, но дальше следовать не может. Автобусы маршрутов №5, 18, 30, 31, 45, 46, 68, 70 вынуждены следовать в объезд улицы Фучика. Их маршрут изменен.

Рената Валеева