В аэропорту Казани задержали коммерческую партию национальной одежды
Пассажир прибыл из Ферганы (Узбекистан)
Сотрудники таможни в международном аэропорту Казани пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии женской национальной одежды и тканей. Коммерческий товар иностранный гражданин пытался провезти через «зеленый» коридор, минуя таможенное декларирование.
Инцидент произошел во время выборочного таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших рейсом из Ферганы (Узбекистан). У 37-летнего иностранца была обнаружена сумка, в которой находилось 53 женских национальных костюма с аксессуарами и элементами одежды, такими как ленты, подъюбники и штаны. Также были найдены 20 рулонов декоративных тканей. Общий вес партии составил 16 килограммов.
Попытка ввезти такой объем товара без соответствующего декларирования через упрощенную систему «зеленого» коридора оказалась безуспешной.
В письменном объяснении задержанный мужчина сообщил, что одежда принадлежит его знакомому, который попросил передать товар женщине по имени Гульчачак. Он также заявил, что не был знаком с таможенными правилами и не знал о необходимости подавать таможенную декларацию.
В отношении иностранца возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Вся партия товара изъята.
