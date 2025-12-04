В аэропорту Казани задержали коммерческую партию национальной одежды

Пассажир прибыл из Ферганы (Узбекистан)

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники таможни в международном аэропорту Казани пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии женской национальной одежды и тканей. Коммерческий товар иностранный гражданин пытался провезти через «зеленый» коридор, минуя таможенное декларирование.

Инцидент произошел во время выборочного таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших рейсом из Ферганы (Узбекистан). У 37-летнего иностранца была обнаружена сумка, в которой находилось 53 женских национальных костюма с аксессуарами и элементами одежды, такими как ленты, подъюбники и штаны. Также были найдены 20 рулонов декоративных тканей. Общий вес партии составил 16 килограммов.

Попытка ввезти такой объем товара без соответствующего декларирования через упрощенную систему «зеленого» коридора оказалась безуспешной.

предоставлено Татарстанской таможней

В письменном объяснении задержанный мужчина сообщил, что одежда принадлежит его знакомому, который попросил передать товар женщине по имени Гульчачак. Он также заявил, что не был знаком с таможенными правилами и не знал о необходимости подавать таможенную декларацию.

В отношении иностранца возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Вся партия товара изъята.

Рената Валеева