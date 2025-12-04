Pantone объявил цветом 2026 года «Облачный Танцор» — нейтральный белый

Компания впервые за 26 лет выбрал оттенок белого в качестве цвета года

Фото: взято с сайта pantone.com

Институт цвета Pantone назвал своим «Цветом 2026 года» оттенок «Облачный Танцор» (Cloud Dancer) — нейтральный белый. Этот выбор, по словам представителей компании, призван привнести спокойствие и ясность в современный мир.

— Нейтральный белый, приносящий спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир, — говорится в официальном сообщении Pantone, опубликованном в социальной сети X.

В презентации, представляющей «Облачную Танцовщицу» как цвет будущего года, изображена женщина в белом, мечтательно смотрящая в затянутое облаками небо, что подчеркивает ощущение безмятежности и чистоты, исходящее от этого оттенка.

взято с сайта pantone.com

Однако выбор нейтрального белого оттенка не остался без дополнительных интерпретаций. В свете недавних политических дискуссий некоторые наблюдатели отмечают, что слово «белый» может вызывать и менее приятные ассоциации, которые, вероятно, не являлись целью компании Pantone, но потенциально могут быть использованы в различных контекстах.

Институт цвета Pantone ежегодно выбирает главный оттенок, определяющий тенденции в дизайне, моде и культуре. В прошлом году для 2025 года главным цветом был назван нежно-коричневый оттенок Mocha Mousse (17-1230). Тогда исполнительный директор Pantone Литрис Айсман, как сообщал журнал Time, объяснила выбор необходимостью гармонии на фоне серьезных политических потрясений по всему миру.

Рената Валеева