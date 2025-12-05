Церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг-2025»

5 декабря состоится торжественная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг-2025» — одного из значимых деловых событий года в ПФО.

Премия «Реальный рейтинг» — независимая деловая премия. Она вручается руководителям компаний, зарегистрированных на территории ПФО и зафиксировавших наилучший финансово-производственный результат по совокупности показателей за предыдущий отчетный период.

Лидеров в 8 отраслях определят аналитики и независимые эксперты, основываясь на совместно разработанной методике. В основе рейтинга — финансовые показатели компаний, поэтому премия «Реальный рейтинг» по праву является достоверной и непредвзятой, призванной наградить самых эффективных представителей бизнеса.

В 2025 году интернет-газета «Реальное время» учредила 8 номинаций:

Легкая промышленность;

Фармацевтическая промышленность;

Автомобильный ритейл;



Строительные компании;

IT-компании;

Пищевая промышленность;

Сельское хозяйство;

Телекоммуникация и связь.

Лидеров в номинациях, как и в предыдущие годы, определяет аналитическая служба «Реального времени» по методике, разработанной командой независимых экспертов.

Итоги премий прошлых лет можно посмотреть по ссылкам: