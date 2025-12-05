5 декабря состоится торжественная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг-2025» — одного из значимых деловых событий года в ПФО.
Премия «Реальный рейтинг» — независимая деловая премия. Она вручается руководителям компаний, зарегистрированных на территории ПФО и зафиксировавших наилучший финансово-производственный результат по совокупности показателей за предыдущий отчетный период.
Лидеров в 8 отраслях определят аналитики и независимые эксперты, основываясь на совместно разработанной методике. В основе рейтинга — финансовые показатели компаний, поэтому премия «Реальный рейтинг» по праву является достоверной и непредвзятой, призванной наградить самых эффективных представителей бизнеса.
В 2025 году интернет-газета «Реальное время» учредила 8 номинаций:
Лидеров в номинациях, как и в предыдущие годы, определяет аналитическая служба «Реального времени» по методике, разработанной командой независимых экспертов.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.