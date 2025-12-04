Верховный суд учтет предложения Госдумы по «схеме Долиной»

Фото: Реальное время

Верховный суд России принял к сведению и намерен учесть предложения депутатов Госдумы по усилению борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью, известном как «схема Долиной». Об этом свидетельствует ответ высшего судебного органа, сообщает РИА «Новости».

24 ноября депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили соответствующее обращение председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову. В своем письме парламентарии представили ряд мер, призванных усилить защиту граждан от недобросовестных схем при отчуждении и приобретении жилья.

В частности, депутаты предложили установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью. Кроме того, была высказана инициатива ввести обязательное страхование сделки в случаях, когда отчуждаемое или приобретаемое имущество является для продавца или покупателя единственным.

По данным депутатов, на сегодняшний день уже более 3 тыс. сделок с участием пенсионеров были признаны судами недействительными. По мнению авторов инициативы, внедрение предложенных мер позволит существенно сократить число мошеннических схем.

Напомним, Долина стала жертвой телефонных мошенников в прошлом году. Злоумышленники, звонившие, предположительно, с территории Украины в период с апреля по июнь убедили певицу перевести свои сбережения на «безопасные» счета и даже продать собственную квартиру. Осознав обман, артистка обратилась в полицию. Позднее сделка по продаже квартиры Долиной была признана недействительной по решению Хамовнического суда Москвы.



Рената Валеева