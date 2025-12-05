В Казани прокуратура оспаривает мягкий приговор бывшего коллеги

За две взятки и мошенничество суд приговорил экс-гособвинителя Ильнура Мухаметзянова к исправработам

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана даст оценку приговору в отношении бывшего старпома прокурора Кировского района Казани Ильнура Мухаметзянова. В прениях прокуратура запрашивала для бывшего коллеги 7 лет колонии общего режима и не согласилась с приговором суда о наказании в виде исправительных работ, — передает журналист «Реального времени».

По роду службы Мухаметзянов не раз поддерживал обвинение на процессах Кировского райсуда — в том числе в отношении криминального авторитета Николая Казаева, троюродного племянника экс-главы МВД Татарстана Станислава Мишенькина и директора ЧОПа, пять охранников которого погибли на пожаре в бывшем здании КВЗ. Для большей объективности дело самого гособвинителя передали в Московский райсуд Казани.

Под стражей ныне осужденный силовик оказался в феврале 2025-го — через два дня после оглашения Кировским судом приговора в отношении покупателя 0,85 грамма мефедрона Ивана Никишина, признавшегося, что оплатил закупку «для личного потребления». В прениях Ильнур Мухаметзянов предлагал для обвиняемого условный срок, суд назначил штраф в 20 тысяч. При передачи ровно такой же суммы старший помощник райпрокурора был задержан и обвинен в преступлении: по версии ФСБ и СК, деньги ему передал Никишин в обмен на обещание не обжаловать мягкий приговор.

К финалу следствия в деле экс-сотрудника прокуратуры появился эпизод схожей взятки на 20 тысяч рублей — о ней сообщил еще один судимый за наркотики взяткодатель, лишь после публикации «Реального времени» узнавший про задержание Мухаметзянова. Кроме того, этот заявитель рассказал — передавал прокурору еще 3 тысячи рублей, на которые тот якобы собирался купить коньяк для судьи. Данный эпизод в СК квалифицировали как мелкое мошенничество.

Вину в ходе следствия Мухаметзянов полностью признал, раскаялся, что вероятно и стало основанием для суда не отправлять его в колонию на длительный срок. Прокуратура полагает, что наказание за коррупционные преступления должно быть жестче. Согласится ли с этим Верховный суд республики — скоро узнаем.