Кто в Поволжье самый эффективный? Завтра в Казани назовут лауреатов «Реального рейтинга — 2025»

В галерее современного искусства «Окно» соберется бизнес-сообщество региона, чтобы узнать, кто стал лауреатом отраслевой премии, учрежденной «Реальным временем»

Фото: Реальное время

Премию вручат в седьмой раз

Уже завтра, 5 декабря, в галерее современного искусства «Окно» в Казани «Реальное время» вручит деловую премию «Реальный рейтинг». Она присуждается уже в седьмой раз, а впервые самые эффективные компании Приволжского федерального округа получили ее в 2017 году.

Отраслевая премия «Реальный рейтинг» вручается собственникам и топ-менеджерам компаний, зарегистрированных на территории ПФО и показавших наибольшую эффективность в ключевых бизнес-показателях за отчетный период.

Лидеров определяет аналитическая служба «Реального времени» по стандартизованной формуле, в которой используются:

размер активов,

чистая прибыль,

рентабельность,

выручка,

объем уплаченных налогов.

Эта информация берется из открытых источников: данных Росстата и сервиса «СПАРК Интерфакс».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Показатели распределены в формуле по весам. Методику подсчета помогли разрабатывать независимые эксперты: гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, председатель совета директоров консалтинговой компании «Аудит Груп» Борис Любошиц, президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков, вице-президент РАКИБ по развитию и регулированию рынка Валерий Петров и вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

«Поволжье — один из самых развитых в экономическом плане регионов России, поэтому отраслевая премия здесь необходима»

С учетом того, что в расчетах используются только четко формализованные показатели, находящиеся в открытом доступе, «Реальный рейтинг» действительно можно назвать беспристрастной, прозрачной и неангажированной деловой премией. Ее задача — выявить действительно самые эффективные компании региона в 8 отраслях: пищевая промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, авторетейл, сельское хозяйство, строительство, IT, телекоммуникации и связь.

В разные годы лауреатами премии становились компании со всего Поволжья, география рейтинга постоянно меняется — и с этой точки зрения тоже интересно наблюдать за итогами. В репортаже с церемонии вручения будет представлена подробная аналитика по номинантам и лауреатам премии, в том числе мы рассмотрим и географические изменения по отраслям.

Владислав Кочетков, президент-председатель правления ФИНАМ, высказывался о премии:

— Это эффективный и наглядный инструмент, чтобы иметь понимание того, что происходит в экономике целого региона. Поволжье — один из самых развитых в экономическом плане регионов России, поэтому подобная отраслевая премия здесь крайне необходима, на мой взгляд. Крайне интересно посмотреть, появились ли в динамично развивающихся отраслях новые крупные игроки, как дела у признанных лидеров рынка. И мне особенно приятно, что с самого основания «Реального рейтинга» я вхожу в его экспертный совет.

Спецноминация года: в каждой из 8 отраслей назовут еще и «Лидера технологий»

2025 год становится годом инноваций во всем: бизнес активно цифровизуется, рынки захватывает искусственный интеллект, и теперь даже малый бизнес стремится максимум задач переложить на плечи цифровых систем. В связи с этим в коллаборацию с «Реальным рейтингом» в этом году вступает цифровая экосистема МТС: она учредила собственную специальную номинацию «Лидер технологий». В ней будут награждены компании из Татарстана.

— Татарстан — один из признанных лидеров среди российских регионов, в том числе по уровню цифровизации. По данным аналитиков МТС за прошлый год, республика подтвердила статус ведущего цифрового региона, показав одну из лучших динамик по спросу на цифровые бизнес-решения и уступив лишь Санкт-Петербургу. По нашему опыту, традиционно наиболее цифровые ‒ финансовый сектор, логистика, ретейл, образование, но не отстают и более консервативные отрасли, к примеру медицина, сельское хозяйство, энергетика, транспорт. Поэтому вместе с интернет-газетой «Реальное время», которая уже шестой год определяет лучших в своих отраслях в рамках деловой премии, у нас родилась идея отметить и самых технологичных среди татарстанских организаций, — объясняет директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

предоставлено пресс-службой ПАО "МТС"

При определении лидеров технологий в своих отраслях аналитики МТС применили комплексный подход. В формуле применены и открытые данные о закупках компаний, и о реализованных проектах, и об уровне проникновения технологий в бизнес-процессы. Кроме того, были проведены глубинные интервью с региональными и федеральными экспертами как внутри МТС, так и в других технологичных компаниях.

«Сегодня личное общение очень важно. В нем рождаются будущие проекты!»

По случаю торжественного вручения премии «Реальное время» по давно устоявшейся традиции организует эффектную церемонию награждения. В этом году площадкой праздника становится галерея современного искусства «Окно», ведь бизнес — это тоже своего рода искусство. На праздничном вечере в гостях у «Реального времени» соберутся руководители компаний из ПФО, представители органов власти и известные общественные деятели.

Глобальная цель проведения церемонии — объединение бизнес-сообщества в дружественной атмосфере. Как правило, награждение премией «Реальный рейтинг» становится не только эффектным штрихом, начинающим марафон подготовки бизнеса к Новому году. Это еще и площадка, на которой встречаются визионеры, управленцы, топ-менеджеры, собственники крупного бизнеса со всего Поволжья, чтобы сверить часы и в неформальной обстановке обсудить, как прошел для них год.

Тимур Попов

Традиционно в церемонии принимают участие и партнеры премии. Вот уже несколько лет подряд вместе с «Реальным рейтингом» деловой партнер — инвестиционная компания «Цифра брокер», которая подготовила приятные сюрпризы для гостей вечера.

Директор по развитию «Цифра брокер» Артур Маратов на церемонии в 2024 году высказывался:

— Мы давно являемся партнерами премии и очень любим это мероприятие. Вы объективно выделяете лучших. Все эти компании, все эти люди работают и на собственный бизнес, и на общее благо. Работая, они думают о совершенно прозаических вещах — о том, как заработать, как вести бизнес. Но все это выливается в положительный КПД для нашей страны. Для нашего общества, для наших людей. А то, что вы организуете это все в формате живого общения, нетворкинга, — это, конечно, дорогого стоит. Потому что сегодня личное общение очень важно. В нем рождаются будущие проекты!

