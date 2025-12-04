Новости общества

Международные резервы России выросли до $733,4 млрд к 28 ноября

17:48, 04.12.2025

За отчетную неделю объем международных резервов увеличился на $4,3 млрд

Фото: Thought Catalog на Unsplash

Международные резервы России по состоянию на 28 ноября составили $733,4 млрд. Об этом сообщил Банк России.

За отчетную неделю, с 21 по 28 ноября, объем международных резервов увеличился на $4,3 млрд. По состоянию на 21 ноября этот показатель равнялся $729,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства Российской Федерации. Они формируются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights — расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ, а также других резервных активов.

Рената Валеева

