Тепло в Татарстане уступит место морозам к началу следующей недели

Днем в понедельник ожидается от -7 до -12 градусов

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане сохраняется аномально теплая для декабря погода, однако уже к началу следующей недели ожидается существенное похолодание. По данным Гидрометцентра, среднесуточные температуры воздуха в последние дни превышают многолетние значения на 8—10 градусов, но в скором времени сменятся морозами.

Синоптическая ситуация в регионе пока не меняется: республика по-прежнему находится на периферии антициклона. Местами отмечаются слабые осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси, а в отдельных районах наблюдаются туманы и гололед.

До конца текущей недели в Татарстане сохранится очень теплая погода с небольшими осадками.

5—6 декабря: местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Минимальные температуры воздуха ночью составят 0... -4°, днем +2... -2°. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

7 декабря (воскресенье): республика окажется в зоне атмосферного фронта, в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег. Температуры воздуха составят ночью 0... -4°, днем +2... -2°. На дорогах местами также сохранится гололедица.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели погодная ситуация кардинально изменится.

8 декабря (понедельник): после прохождения фронтального раздела на территорию Татарстана распространит влияние холодный северный антициклон. Ночью местами еще пройдет небольшой снег, днем вероятность осадков будет небольшой. Температурный фон ночью значительно понизится до -9... -14°, днем ожидается -7... -12°.

9 декабря (вторник): осадки маловероятны. Температуры в ночные часы составят -11... -16°, днем -7... -12°.

Рената Валеева