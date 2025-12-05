Дмитрий Цинман: «Зачастую, чтобы вместить новый турнир, нет свободных дат»

Новый чемпион мира по русским шашкам — о развитии своего любимого вида спорта

Фото: предоставлено Дмитрием Цинманом

В ноябре казанец Дмитрий Цинман в составе сборной России завоевал титул чемпиона мира по русским шашкам. Соревнования проходили в турецком городе Манавгат. Впереди у спортсмена новый турнир: с 8 по 12 декабря Цинман будет стартовать в финале личного Кубка мира, который состоится в Санкт-Петербурге. Подробнее — в эксклюзивном интервью чемпиона «Реальному времени».



«Пропуском на ЧМ стало второе место на Кубке России»

— Дмитрий, примите наши поздравления и расскажите о своей недавней победе.

— Мы набрали 38 очков из 42 возможных, опередив на два очка главных конкурентов из сборной Белоруссии. Решающей стала наша очная встреча, в которой моя личная победа помогла достичь командной. Бронзовые медали завоевала сборная Узбекистана, на одно очко опередившая сборную Замбии. Но я бы резюмировал, что самым трудным моментом была не эта победа, а сам факт попадания в состав сборной страны, поскольку состав подобрался очень сильный, приятно было в нем играть. Отбор проходил по сумме выступлений на двух стартах — чемпионате и Кубке России. Лично для меня пропуском стало второе место на майском Кубке России.

— Кто ваши партнеры по чемпионскому составу? Какого возраста эти игроки и какие регионы представляют?

— Начну по старшинству. Гаврил Колесов 1979 г.р. из Саха-Якутии, наиболее возрастной, он старше меня на год. Сергей Белошеев 1986 г.р. из Республики Крым. Дальше Дамир Рысаев 1997 г.р. из Республики Башкортостан. Денис Филатов 2002 г.р. из Санкт-Петербурга и самый молодой Иван Илясов 2005 г.р. из Московской области. Шесть человек в команде, из которых в матчевых встречах было задействовано по трое человек.

— Появление «счетчиков» в шахматах привело к резкому омоложению этого вида спорта. Как вы себя чувствуете в шашках в свои 45?



Торжественная встреча в аэропорту. предоставлено Дмитрием Цинманом

— Тенденции развития у нас схожие с шахматами, вид спорта молодеет, и с каждым календарным годом все в более раннем возрасте можно добиваться заметных результатов. Я же не профессиональный шашист в прямом понимании этого слова, поскольку сочетаю спорт с тренерской и административной работой. Причем тренирую в шахматах на раннем уровне подготовки.

Так вот, по сравнению с теми годами, когда я только начинал свой путь в шашках, сейчас очень много турниров различной сложности. Единый календарный план, спущенный нам Министерством спорта, заполнен количеством турниров, идущих один за другим. Международные старты, с которых мы не уходили, всероссийские турниры, уровень федерального округа и так далее. Русские шашки, стоклеточные, личные, командные — для молодых шашистов поле непаханое в плане соревновательной практики.

Подарок к 50-летнему юбилею родной школы

— Исер Куперман после отъезда из СССР в Израиль, а далее в США оставался в шашечной элите, перешагнув 60-летний юбилей. Похоже, возрастным шашистам проще удержаться на вершине, если посмотреть, что Колесову и вам за 45, Белошееву исполняется 40, а это полкоманды. В шахматах на последней для мужской сборной страны Олимпиаде только Крамник входил в возрастную категорию. Получается, у вас остается категория людей, играющих в шашки, а не просто считающих варианты.

— Более того, я бы добавил, что сейчас на уровне чемпионатов страны у нас есть шашисты, которые в возрасте за 50 лет показывают достойные результаты. Как ориентир был Николай Абациев, который, будучи уже за 80, не просто участвовал в чемпионатах и турнирах, но и заканчивал их в плюсе, то есть с большим количеством побед, нежели поражений. Увы, в прошлом году Николай Васильевич ушел из жизни в 84-летнем возрасте. Сейчас у нас наиболее успешный из старейшин — это Юрий Борисович Королев, который в 66 лет занял четвертое место на чемпионате страны.

Поэтому меня 45-летний юбилей не страшит, особенно с учетом того, что я, повторюсь, не профессиональный шашист. С 2004 года, после армии, я 15 лет работал завучем шахматно-шашечной школы им. Р.Г. Нежметдинова, из них более 10 лет преподаю шахматы в группах начальной подготовки.



Казанской шахматной школе — 50 лет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Якутия и Санкт-Петербург — ведущие регионы по развитию русских шашек

— Среди перечисленных вами партнеров по сборной страны каждый представлял отдельный регион. Иными словами, у нас сейчас нет региона-флагмана в развитии шашек?

— Нет, почему же. Тот же Гаврил Колесов — это Саха-Якутия. Республика, которая по популярности и важности для нее поставила шашки на третье место после греко-римской борьбы, где создана настоящая школа, и национального вида спорта — перетягивания палки, схожего с армрестлингом.

Там отличное финансирование, что позволяет приезжать на проводимые турниры по стране в большом составе. Поэтому по числу гроссмейстеров Якутия опережает все регионы России вместе взятые. Уточню, что я говорю о русских шашках, если говорить о международных, возможно, ситуация выглядит несколько иначе. А лучшие из лучших якутских спортсменов хорошо премируются, достаточно сказать, что премия за победу на чемпионате мира составляет 500 тысяч рублей. И это неважно, какого уровня был чемпионат: личный или командный.

— Якутия в 1990-х попробовала развивать баскетбол, их «Саха-Якутия» в какой-то момент шла вровень с нашим УНИКСом. Был футбол уровня второй лиги, но со временем республика поняла, что дорогостоящие виды спорта, которые позволяют пребывать на второстепенных ролях, не для них. Вот и переключились на борьбу и названные вами дисциплины. Дешево-сердито, зато с медалями.

— В какой-то степени это так, в Якутии на шашечные турниры, независимо от того, русские или международные, приходят первые лица республики в качестве почетных гостей.

С другой стороны, в числе лидеров Питер, где была своя школа шашистов. Плюс туда переехало большое количество шашистов из регионов. Названный мною Филатов родом из Иркутска, и там также собралась сильная команда. Есть с кем спарринговаться, никуда не выезжая, и расти в уровне мастерства.



Сборная России — чемпион мира. предоставлено Дмитрием Цинманом

За Башкортостан говорят успехи нашей лучшей шашистки Тамары Тансыккужиной — уроженки Набережных Челнов, переехавшей в соседний регион, где выросла до суперзвезды мирового уровня.

С другой стороны, есть пример Белошеева, который стал одной из спортивных звезд Республики Крым, как во времена вхождения полуострова в состав Украины, так и после возвращения в Россию.

Илясов из подмосковного Щелково подтверждает ранее высказанную мною мысль, что нынешнее состояние российских шашек позволяет расти молодежи. Открываешь практически любой турнир, там обязательно выступал либо заявился Илясов. Он из числа профессиональных шашистов, постоянно выступает, зарабатывая призовые. Особенно в летний период он вообще ничего не пропускает. Как пример, у нас в июле проходил «Кубок информационных технологий», куда Илясов приехал сразу после окончания турнира в Ярославле и уехал от нас играть в Питер.

«Спортивное руководство Татарстана активно поддерживает развитие шашек в республике»

— Только что завершился международный турнир по самбо, на котором российские и белорусские спортсмены выступали без отстранения и ограничений, поскольку руководство международной федерации из России, финансирование предоставляет «Роснефть». Но там был нюанс, россияне на международных стартах называются командой ФИАС 1 (аббревиатура международной федерации самбо), а белорусы — ФИАС 2. Как обстоят дела у вас?

— Мы — Россия — чемпион, вице-чемпион мира — Белоруссия. Только в 2022 году, после начала СВО, был период, когда россияне были отстранены от участия в международных стартах, но затем названные вами обстоятельства, когда руководство международной федерации из России и так далее, привели к тому, что на международные старты представителей наших стран вернули со всеми атрибутами государственности: флагом, гимном, который звучал в Турции после нашей победы. В международных шашках немного иная ситуация, там исторически сильны позиции голландцев, плюс на виду прибалты. ФМЖД (международная федерация стоклеточных шашек) не просто не допускает российских спортсменов к стартам, но и исключила их из рейтингов, не обсчитывая наших представителей, и старается не упоминать в архивном отношении. Глядя на это, в Башкортостане наш известный наставник Юрий Черток, супруг Тамары Тансыккужиной, выступил с идеей создания альтернативной федерации, куда входят спортсмены, представляющие страны БРИКС, ШОС.

— В 2021 году Тамара Тансыккужина играла финал на звание чемпионки мира с представительницей Польши, и уже тогда у нас возникли проблемы с флагом. Но международная федерация шашек еще во времена СССР отнимала у нашей страны звание чемпиона мира.

— Вы имеете в виду ситуацию с Исером Куперманом и сенегальцем Баба Си в 1986 году?



Халил Шайхутдинов: «Спортивное руководство Татарстана активно поддерживает развитие интеллектуальных видов спорта». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Да, когда спустя 20 с лишним лет у СССР отняли звание чемпиона мира, передав его покойному сенегальцу, погибшему в автокатастрофе. Причем звание чемпиона мира у бывшего советского гражданина Купермана, на тот момент ставшего американцем, отнимать не стали.

— В русских шашках, согласно самому названию вида спорта, все нормально. Президент международной федерации — россиянин Владимир Лангин. Те, кого это не устраивало, вышли из состава международной федерации шашек, образовали свою, но уровень участников там крайне низкий, поскольку представители недружественных стран были статистами в русских шашках. Та же Прибалтика, Израиль, который зачастую стартовал на командных соревнованиях. Ну, переживем как-нибудь.

Тем более что тот же Израиль — это по сути сборная выходцев из Союза, тот же Александр Гантман, Юрий Кириллов.

«В плане конкуренции я бы сейчас обратил внимание на Китай»

— Маркиэл Фазылов, Яков Шаус…

— Они сейчас очень сильно в возрасте, будучи представителями первой волны, уехавшей с развалом СССР. В плане конкуренции я бы сейчас обратил внимание на Китай, где чувствуется растущий уровень игры, стратегия развития, которую они пока пускают на то, чтобы достичь результатов на соревнованиях внутреннего уровня. На международных соревнованиях они появляются редко и тогда демонстрируют очень крепкий уровень.

— Вы заметили, что в какой-то период соревнований стало очень много, в отличие от времен, когда сами пришли в этот вид спорта. Когда произошел перелом с количеством стартов и с чем это связано?



Директор школы им. Р.Г. Нежметдинова Рустам Гарифуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На мой взгляд, отсчет необходимо делать с периода, когда в России появилось министерство спорта, сменив госкомитет по спорту и туризму. Наверное, в 2008 году с появлением профильного министра Виталия Мутко, сменившего руководителя агентства Вячеслава Фетисова. Я и на себе почувствовал как спортсмен, плюс в те времена работал в шахматной школе завучем и обратил внимание на возросшее количество турниров, на которое необходимо было делегировать участников. Появился единый календарный план, который упорядочил проведение турниров. Тогда я активно участвовал в соревнованиях, вопрос в том, что их было немного. Чемпионат страны, Кубок и далее ищешь по календарю, где бы сыграть. А сейчас — глаза разбегаются. Я об этом говорю еще и как организатор соревнований, поскольку зачастую для того, чтобы вместить новый турнир, просто нет свободных дат. Вопрос — в финансировании, но если в регионе наш вид спорта поддерживают, то возможностей море.

Вслед за этим я обратил внимание на рождение некого шашечного бума, поскольку с каждым годом количество участников соревнований увеличивается за счет молодого поколения. А сейчас еще появляются новые регионы — это не только Крым с их лидером Белошеевым. Кстати, он же еще играет в международные шашки, хотя это, я считаю, совсем другая спортивная дисциплина. Но там есть ряд гроссмейстеров, таких как Александр Георгиев или туляк Александр Гетманский, которые защищают цвета уфимского клуба «Башнефть».

— Вернемся к казанской школе шахмат, шашек и го имени Рашида Гибятовича, который был мастером в первых двух играх. Кстати, вы не задавались вопросом: почему в середине 70-х в Казани начали развивать русские шашки, а не международные, которые во времена СССР были более популярны. Имена звезд тех времен — Гантварга и Дыбмана, Кореневского и Вирного, Лещинского и Мищанского — можно долго перечислять.

— Есть мнение, что более активное развитие международных шашек было вызвано «пагубным влиянием Запада». Касаемо нас, первоначально русские шашки в школе преподавал Фарид Халиуллович Шайдуллов, к которому я пришел тренироваться, поначалу совмещая занятия русскими стоклеточными шашками, у нас в этой дисциплине тоже был известный тренер Альберт Валиевич Аксанов, на то время чемпион РСФСР. Это, кстати, зачастую происходит на юниорском-молодежном уровнях, когда занимающиеся совмещают русские и международные шашки. Что касается совмещения на взрослом уровне, то оно возможно в случае, если человек профессионально занимается шашками. Как я говорил в отношении Илясова, который переезжает с турнира на турнир, плюс иметь хорошую финансовую поддержку.

Касаемо Татарстана, то мы не бросили развитие стоклеточных шашек, и в 2021 году после 15-летнего перерыва сборная нашей республики не просто сыграла на командном чемпионате страны, но и выиграла его, приятно удивив своих болельщиков.