Казань претендует на проведение Суперкубка по футболу, Путин продлил запрет на экспорт нефти
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 10 июня.
- Сегодня состоялся второй обмен пленными между Россией и Украиной. Россия вернула домой группу военнослужащих, не достигших 25 лет. Этот обмен выполнил договоренности, подписанные 2 июня в Стамбуле. Взамен Россия отдала такое же количество пленных бойцов ВСУ.
- Источник «Реального времени» сообщил о возможности проведения в Казани матча за Суперкубок России по футболу. Российский футбольный союз выберет один из пяти городов до 12 июня, а 12 июля кубок разыграют «Краснодар» и ЦСКА.
- В Старо-Татарской слободе Казани появится сквер в честь Сары Садыковой. Мэр города поддержал проект, выбрав место, связанное с жизнью композитора. Памятник Садыковой изобразит ее в национальном костюме за роялем. Сквер будет гармонировать со скульптурой, в нем появятся пешеходные дорожки, растения (черемуха, орешник, гортензии, жимолость, барбарис), лавочки, освещение и, возможно, фонтан.
- Министр спорта Татарстана Владимир Леонов опроверг информацию о том, что новый казанский дворец фигурного катания назовут в честь Алины Загитовой. Академия Загитовой будет находиться в здании, но сам дворец получит другое имя. Леонов считает преждевременным называть спортивный объект именем 23-летней фигуристки. Министр также сообщил о возможности продажи прав на название дворца частной компании, уже есть несколько предложений.
- В Казани на церемонии вручения премии «Врач года — Ак чәчәкләр — 2025» заместитель главврача ДРКБ по медицинской части Лилия Басанова получила звание «Врач года — 2025». Она работает в Детской республиканской клинической больнице с 1988 года, после окончания института и интернатуры по эндокринологии. Почетное звание «Легенда здравоохранения» получил профессор Фоат Ахметзянов, завкафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии КГМУ.
- УФАС Татарстана оштрафовало компанию «ЭдЭкс» на 100 тыс. рублей. Реклама, размещенная в соцсетях, обещала бесплатное обучение IT-профессиям в онлайн-университете Urban. На самом деле после регистрации люди становились заемщиками в банке.
- Замминистра внутренних дел по Татарстану генерал-майор полиции Алексей Завгороднев представил сотрудникам УМВД по Казани нового врио начальника — полковника полиции Рината Габитова. За время службы он занимал разные должности, был замначальника полиции и замначальника управления уголовного розыска в разных регионах.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объявил об уходе помощника по реабилитации ветеранов СВО Ильи Зуева из исполкома. Зуев перейдет на работу в ПАО «КАМАЗ» по приглашению гендиректора Сергея Когогина. Магдеев высоко оценил работу Зуева, назвав его образцовым служащим. Зуев поблагодарил коллег и отметил ценность приобретенного опыта.
- Прокуратура Приволжского района Казани добилась осуждения 39-летней жительницы города за оказание небезопасных услуг, приведших к смерти человека. Женщина сдала в аренду дом с бассейном, где была неисправна электропроводка. В результате арендатор погиб от удара током. На суде женщина свою вину не признала, но суд приговорил ее к трем годам условного лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком.
- Ресторан морепродуктов U.LOVE казанского предпринимателя Нурислама Шарифуллина, открытый в сентябре 2023 года, закроется и будет переформатирован в кофейню Cream Coffee. Это подтвердил сам Шарифуллин. В Казани это будет уже второе заведение сети. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Бураево умер танцор Азамат Загиров, работавший в труппе певца Ришата Тухватуллина. Азамат отравился, съев стебли свербиги с огорода. Растение, вероятно, содержало химикаты с соседних колхозных полей. Врачи боролись за жизнь мужчины две недели, но он умер из-за осложнений и отказа органов.
- В Якутии нашли самолет Ан-2, ранее сигнализировавший о бедствии. Все находящиеся на его борту живы, сообщил министр экологии Якутии Евгений Перфильев. Самолет выполнял функции авиапатруля.
- Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2025 года запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, если контракты содержат упоминание о ценовом потолке, установленном G7, ЕС и Австралией. Этот запрет, введенный 1 февраля 2023 года, запрещает поставки, где этот потолок указан явно или неявно.
- Правительство выделит дополнительно 1,4 млрд рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий аварии танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Эти средства получит Росморречфлот для мониторинга загрязнения, его локализации и устранения. Кроме того, федеральное финансирование обеспечит обследование затонувших частей судов, герметизацию мест утечки нефтепродуктов.
- Премьер-министр Михаил Мишустин отменил повышенные пошлины на ввоз ряда важных продуктов питания. Это решение правительства касается импорта лечебной, диетической и специализированной продукции из стран, подпавших под санкции. Отмена пошлин затрагивает питание для недоношенных и маловесных младенцев, детей и взрослых с метаболическими нарушениями, диабетом, муковисцидозом, онкологическими и другими заболеваниями.
Рената Валеева
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