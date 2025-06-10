Ринат Габитов назначен врио начальника УМВД Казани

Несколько дней назад стало известно, что предыдущий начальник УМВД по Казани написал рапорт

Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Алексей Завгороднев представил личному составу Управления МВД России по г.Казани временно исполняющего обязанности начальника — полковника полиции Рината Габитова. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД по г.Казани.



Габитов родился в 1983 году в Оренбурге. Имеет высшее образование, окончив три ведомственных учебных заведения: Академию экономической безопасности при МВД России, Уфимский юридический институт МВД России и Академию Управления МВД России.

Карьера Габитова в органах внутренних дел началась в 2005 году с должности оперуполномоченного. За время службы прошел путь от оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями до руководителя высшего звена. Работал в подразделениях БЭП и уголовного розыска. В 2018 году был назначен заместителем начальника полиции по оперативной работе в Межмуниципальном управлении МВД России «Оренбургское», а в 2021 году возглавил полицию этого управления. Также занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан.

За заслуги перед ведомством Габитов награжден медалями МВД России имени И.Д. Путилина, «За отличие в службе» 3-й и 2-й степени, а также «За доблесть в службе».

Ранее «Реальное время» сообщало со ссылкой на источник о том, что бывший начальник управления МВД по Казани Надир Закиров покинул свою должность.

Дмитрий Зайцев