Казань претендует на проведение матча за Суперкубок России по футболу

Окончательное решение Российский футбольный союз примет до 12 июня

Фото: Артем Дергунов

Казань может принять у себя матч за Суперкубок России по футболу. Об этом «Реальному времени» сообщил собственный источник.

Российский футбольный союз определит место проведения титульного матча до 12 июня. Выбирать будут из пяти городов. Ранее в качестве претендентов также называли Нижний Новгород и Москву.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В матче за Суперкубок сыграют чемпион Российской премьер-лиги «Краснодар» и обладатель Кубка России московский ЦСКА. Встреча состоится 12 июля.

Ранее сообщалось, что на матчах за Суперкубок России введут систему Fan ID.



Дарья Сайфиева