Леонов: «Загитовой 23 года, называть ее именем стадион — это перебор»
Министр спорта Татарстана заявил, что новый Дворец фигурного катания в Казани не будет носить имя фигуристки
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что новый Дворец фигурного катания в Казани не получит имени фигуристки Алины Загитовой. Участие олимпийской чемпионки будет ограничено лишь присутствием ее академии в здании сооружения.
— СМИ неправильно трактуют историю с дворцом, ошибочно считая, что он будет называться в честь Алины. Будет объект, внутри которого будет располагаться школа либо академия Загитовой, но сам дворец фигурного катания будет называться по-другому. Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор, — цитирует Леонова «Матч ТВ».
Также министр добавил, что нейминг нового дворца могут продать частной компании. По его словам, на сегодняшний день есть определенные варианты в этом направлении.
Накануне в Казани межведомственная комиссия одобрила проект центра фигурного катания имени Алины Загитовой, который будет находиться на улице Портовой.
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