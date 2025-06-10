Леонов: «Загитовой 23 года, называть ее именем стадион — это перебор»

Министр спорта Татарстана заявил, что новый Дворец фигурного катания в Казани не будет носить имя фигуристки

Фото: Руслан Ишмухаметов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что новый Дворец фигурного катания в Казани не получит имени фигуристки Алины Загитовой. Участие олимпийской чемпионки будет ограничено лишь присутствием ее академии в здании сооружения.

— СМИ неправильно трактуют историю с дворцом, ошибочно считая, что он будет называться в честь Алины. Будет объект, внутри которого будет располагаться школа либо академия Загитовой, но сам дворец фигурного катания будет называться по-другому. Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор, — цитирует Леонова «Матч ТВ».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также министр добавил, что нейминг нового дворца могут продать частной компании. По его словам, на сегодняшний день есть определенные варианты в этом направлении.



Накануне в Казани межведомственная комиссия одобрила проект центра фигурного катания имени Алины Загитовой, который будет находиться на улице Портовой.

Зульфат Шафигуллин