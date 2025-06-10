Профессор Фоат Ахметзянов признан «Легендой здравоохранения» Татарстана

Почетное звание «Легенда здравоохранения» получил профессор Фоат Ахметзянов, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии КГМУ. Об этом сообщили на церемонии вручения премии «Врач года — Ак чәчәкләр — 2025» в Казани.

Заслуженный врач России был награжден за многолетний вклад в развитие медицинской науки и подготовку квалифицированных специалистов. Награду вручила профессор, академик РАН Лариса Мошетова.

Профессиональный путь Фоата Ахметзянова служит примером самоотверженного служения медицине и науке, что было особо отмечено при присуждении награды.

Напомним, что специальную награду в номинации «Уникальный случай» получила группа врачей Межрегионального клинико-диагностического центра и Республиканского клинического онкологического диспансера им. профессора М.Э. Сигала.



Анастасия Фартыгина