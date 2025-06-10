Urban University из Иннополиса оштрафовали на 100 тысяч за обман в рекламе

Татарстанское УФАС России оштрафовало компанию «ЭдЭкс» на 100 тыс. рублей за распространение недостоверной рекламы бесплатного обучения IT-профессиям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Реклама, размещенная в популярных пабликах и телеграм-каналах, обещала бесплатное полугодовое обучение в онлайн-университете Urban, подкрепляя это ограниченным количеством «льготных мест». На деле же, как выяснилось, студенты, пройдя несложную процедуру регистрации (заполнение анкеты и тест), получали SMS-сообщение со ссылкой, которая автоматически оформляла их в качестве заемщиков в кредитной организации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В УФАС поступило множество жалоб от обманутых абитуриентов. В результате проверки реклама «ЭдЭкс» была признана ненадлежащей, и компании выдано предписание о прекращении распространения ложной информации. Сумма штрафа учтена с учетом статуса «ЭдЭкс» как микропредприятия.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Татарстану потребовало возбудить уголовные дела против ООО «ЭдЭкс» — юрлица скандально известного татарстанского онлайн-университета Urban University, чьи студенты жаловались на обман при заключении договоров и не только.

Рената Валеева