Скончался танцор из труппы Ришата Тухватуллина

Фото: взято из телеграм-канала Ришата Тухватуллина

В Бураево при трагических обстоятельствах скончался Азамат Загиров, танцор из труппы известного певца Ришата Тухватуллина. Как сообщил сам артист в соцсетях, Азамат отравился, съев съедобные стебли свербиги, собранные на огороде во время помощи родным.

Предположительно, растения оказались заражены химикатами, вынесенными ветром с расположенных поблизости колхозных полей, обработанных пестицидами.

— Его срочно госпитализировали. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Мы искренне благодарны каждому, кто пытался его спасти, кто не терял надежду и делал все возможное. Азамат провел две недели в коме, но, несмотря на все усилия, организм не выдержал — начались тяжелые осложнения, отказали жизненно важные органы. Сегодня его не стало, — сказано в сообщении.

Тухватуллин в своем посте выразил скорбь по поводу гибели Азамата: «Он был сердцем и гордостью коллектива. Один из самых светлых, добрых и искренних людей, которых мы знали».



Рената Валеева