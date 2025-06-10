Вторая группа российских солдат возвращена из украинского плена
Обмен прошел согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям
Вторая группа российских военнослужащих вернулась в Россию. Обмен пленными прошел 10 июня в соответствии с достигнутыми в Стамбуле 2 июня договоренностями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Обмен касается российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. Взамен Россия передала аналогичную по численности группу пленных ВСУ.
9 июня с подконтрольной Киеву территории была возвращена первая группа молодых российских военнопленных.
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