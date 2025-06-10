Новости общества

20:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вторая группа российских солдат возвращена из украинского плена

17:28, 10.06.2025

Обмен прошел согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям

Вторая группа российских солдат возвращена из украинского плена
Фото: Динар Фатыхов

Вторая группа российских военнослужащих вернулась в Россию. Обмен пленными прошел 10 июня в соответствии с достигнутыми в Стамбуле 2 июня договоренностями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Обмен касается российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. Взамен Россия передала аналогичную по численности группу пленных ВСУ.

9 июня с подконтрольной Киеву территории была возвращена первая группа молодых российских военнопленных.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также