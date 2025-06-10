В Якутии найден пропавший Ан-2: все члены экипажа живы
Самолет Ан-2, у которого ранее сработал аварийный радиомаяк в Якутии, обнаружен. Все находившиеся на борту живы. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Евгений Перфильев в своем телеграм-канале.
— Самолет найден, все живы, — написал министр.
Ранее пропал без вести самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании «МиАН». Воздушное судно, выполнявшее функции авиапатруля, подало сигнал бедствия, но затем перестало выходить на связь.
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