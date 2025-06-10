Правительство выделило допсредства на ликвидацию последствий разлива нефти в Черном море

На эти цели направят еще 1,4 млрд рублей

Фото: Дарья Пинегина

Правительство направит дополнительно более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в результате крушения танкеров 15 декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина по итогам заседания правительства в понедельник.

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства уже подписано.



Выделенные средства будут направлены Росморречфлоту для проведения мониторинга загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализации и ликвидации загрязнения.

Помимо этого, за счет федерального финансирования будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью выявления мест возможных выходов оставшихся нефтепродуктов. Обнаруженные места будут герметизированы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов из резервного фонда кабмина уже было выделено более 8,5 млрд рублей.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

Рената Валеева