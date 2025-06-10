Мишустин отменил повышенные пошлины на импортную продукцию лечебного питания
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об отмене повышенных ввозных таможенных пошлин на ряд социально значимых продуктов питания. Об этом написали в пресс-службе правительства страны.
Решение касается продукции лечебного, диетического и специализированного назначения, импортируемой из стран, ранее попавших под санкции и нарушающих экономические интересы России.
Речь идет о питании, необходимом недоношенным и маловесным новорожденным, детям и взрослым с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом, онкологическими и другими заболеваниями.
Правительство упростило и ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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