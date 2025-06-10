Врачом года стала заместитель главврача ДРКБ по медчасти Лилия Басанова

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Заместитель главврача ДРКБ по медицинской части Лилия Басанова удостоена звания «Врач года-2025». Об этом сообщили на церемонии вручения премии «Врач года — Ак чәчәкләр 2025» в Казани.

Помимо нее, на звание «Врач года» также была номинирована заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи РКБ Татарстана Нигина Нигматулина.

Лилия Басанова после окончания института в 1988 году, сразу же пришла в ДРКБ — в интернатуру по эндокринологии. Учили ее доцент кафедры эндокринологии Людмила Михайловна Султанова и одна из патриархов республиканской детской эндокринологии — Наталья Валериановна Криницкая. Доктор работает в Детской республиканской клинической больнице более 34 лет.



В интервью «Реальному времени» она рассказала о том, как медучреждение справлялось с ковидом, а также о трагедии в 175-й гимназии и своей любви к детям.

Дарья Сайфиева