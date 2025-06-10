Власти Казани рассказали о том, как будет выглядеть сквер памяти Сары Садыковой

Там появится трехметровый памятник композитора

В историческом центре Казани, в Старо-Татарской слободе, будет разбит сквер, посвященный памяти выдающегося татарского композитора Сары Садыковой. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Место для мемориала выбрано не случайно: большая часть жизни Сары Садыковой была связана именно с этим районом.

— На перекрестке Новой и Старой Казани необходимо создать красивое и достойное пространство, которое позволит почитать память великого композитора, — подчеркнул Ильсур Метшин.

Памятник Садыковой будет выполнен по обновленному варианту проекта известного татарстанского скульптора Рады Нигматуллиной. Работы над монументом продолжит заслуженный деятель искусств Рим Акчурин. Трехметровая композиция изобразит Сару Садыкову за роялем в традиционном татарском костюме. По инициативе мэра, в проект будет возвращен элемент с девушками-водоносчицами, что добавит композиции особую глубину и национальный колорит.

Сквер будет стилистически выдержан в единой концепции с памятником. Плавные линии пешеходных дорожек, символизирующие мелодичность музыки Сары Садыковой, будут сочетаться с обилием цветов и зелени. Проект предусматривает установку лавочек, декоративных кресел и современного освещения. Территорию украсят саженцы черемухи и орешника, а также кусты гортензий, жимолости и барбариса. В качестве завершающего штриха Метшин предложил дополнить сквер искусственным водоемом или фонтаном.

Ранее на месте будущего сквера располагалась несанкционированная торговля.

Рената Валеева