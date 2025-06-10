В Казани владелица дома получила условный срок за смерть арендатора в бассейне

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Приволжского района города Казани обеспечила обвинительный приговор в отношении 39-летней местной жительницы, признанной виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

Установлено, что 18 июля 2021 года женщина сдала в аренду жилой дом в поселке Салмачи. В бассейне, расположенном на территории дома, были выявлены серьезные нарушения в изоляции электропроводки, в том числе оголенные участки токоведущей цепи подсветки. Во время купания в бассейне 41-летний арендатор получил смертельный удар электрическим током и скончался на месте.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая вину в совершении преступления не признала.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Рената Валеева