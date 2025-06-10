Помощник мэра Набережных Челнов Зуев переходит в ПАО «КАМАЗ»

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Помощник мэра Набережных Челнов по реабилитации ветеранов СВО Илья Зуев покидает пост в исполкоме и переходит на работу в ПАО «КАМАЗ». Об этом сегодня сообщил мэр города Наиль Магдеев на совещании в исполкоме. Предложение о работе Зуеву сделал гендиректор автогиганта Сергей Когогин.

— Работать на КАМАЗе — это честь, доверие. Учитывая богатый управленческий опыт Ильи Зуева, мы убеждены, что он успешно справится с поставленными задачами, — заявил Магдеев. Мэр высоко оценил трудолюбие и исполнительность Зуева, отметив его как образцового муниципального служащего, передает его пресс-секретарь Римма Мухаметзянова в своем телеграм-канале.



Сам Илья Зуев выразил благодарность коллегам за совместную работу и подчеркнул бесценный опыт, полученный в исполкоме.

Напомним, о назначении Зуева стало известно 22 января 2025 года.

Он родился в городе Воткинске Удмуртской АССР. В 2000 году окончил юридический институт МВД России. Его карьера началась в 1996 году в МВД Ижевска, после чего он работал в органах налоговой полиции Удмуртии. С 2003 по 2014 год Зуев служил в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ управления по Удмуртии службы по контролю за оборотом наркотиков РФ.

В 2016 году Илья Зуев переехал в Набережные Челны, где занял должность генерального директора ОАО «Геополис». С июля 2017 года он занимал должность первого заместителя руководителя исполкома города.

Рената Валеева