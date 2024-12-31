Топ главных событий года в Татарстане: саммит БРИКС, «Игры будущего», выборы президента и Госсовета РТ

Главные события уходящего 2024 года — в материале «Реального времени».

Фото: Реальное время

Одним из главных событий не только для татарстанцев, но и всей России в уходящем 2024 году стал саммит глав государств БРИКС. Подготовка к нему заняла около года и потребовала до 50 млрд, которые вложили в обновление города. Достроили крупные дорожные объекты: платную часть Вознесенского тракта, трассу Алексеевское — Альметьевск, открыли обновленное Горьковское шоссе. Первое сырье принял новый этиленовый комплекс ЭП-600 в Нижнекамске. Нельзя не упомянуть и крупные спортивные турниры — «Игры будущего» и Игры стран БРИКС. И, конечно, прошли главные политические события как для татарстанцев, так и для россиян в целом — выборы президента России и депутатов Госсовета нового созыва. И хотя конец года немного омрачили атаки украинских БПЛА на ОЭЗ «Алабуга» и Казань, год выдался насыщенным стратегическими решениями и исторически успешным. Подробнее о событиях ушедшего 2024 года — в материале «Реального времени».

Саммит БРИКС: 22 лидера стран и генсек ООН

Конечно, главным событием в жизни Татарстана стал саммит глав государств БРИКС. В общей сложности на мероприятие, которое прошло 22—24 октября, приехали главы делегаций 36 стран, из них 22 были представлены на высшем уровне.

— Господин главный секретарь сказал, что мы должны жить как одна большая семья. Уважаемый главный секретарь, мы так и живем. В семьях, к сожалению, случаются размолвки, скандалы, дележка имущества, дело иногда доходит и до драки. Цель БРИКС заключается в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия и создать благоприятную атмосферу в общем доме, — с такими словами президент России Владимир Путин обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу, который приехал в Казань вопреки негативному мнению Запада.

1 / 10 Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Блинов

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Екатерина Чеснокова

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кирилл Зыков

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Рамиль Ситдиков

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Сергей Бобылев

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Блинов

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Анатолий Медведь

В целом в топ главных тем крупнейшего внешнеполитического события года можно включить:

предоставление статуса партнеров желающим вступить в БРИКС;

углубление финансового взаимодействия между странами объединения;

создание альтернативы действующей расчетно-финансовой системе;

объединение единомышленников с общими ценностями;

курс на добрососедство, взаимный учет интересов государств глобального Юга и Востока.

— Фактически мы увидели, что БРИКС в значительной степени уже заменяет ООН. Ведь ООН задумывалась как площадка для диалогов, компромиссов, обмена мнениями, но потихоньку свой авторитет как организация растеряла. Совбез вообще давно свои функции не выполняет, достаточно вспомнить удары по Югославии или Ираку. А здесь БРИКС — это прообраз новой архитектуры мира, что, конечно, очень хорошо, — сказал «Реальному времени» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Масштабное обновление Казани за 50 млрд рублей

Конечно, этому предшествовала масштабная подготовка. Столица Татарстана получила беспрецедентные деньги на благоустройство и строительство — по разным данным, цифра составила от 25 до 50 млрд рублей.



Организацию мероприятия высоко оценил и президент России Владимир Путин, заявив, что в Москве такого количества лидеров стран еще не собиралось:

— А в Казани — собралось! Спасибо Казани за то, что вы предоставили нам такую возможность... Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы там за предыдущие десятилетия. Казань сделала удивительный рывок в своем развитии.



1 / 35 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

Специально к саммиту в Казани возвели пятизвездочные отели на берегу Казанки, новый перрон в Международном аэропорту «Казань», который официально открыли на последней неделе декабря 2024-го, новое здание театра Камала, стелу на въезде в город, детский парк «Елмай» и другие объекты.

Нельзя не упомянуть крупные дорожные проекты — платную часть Вознесенского тракта, трассу Алексеевское — Альметьевск, обновленное Горьковское шоссе, обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Подробнее об этом можно почитать в материале «Реального времени».

Игры БРИКС: триумф российских (и татарстанских) атлетов и закрытие на Сабантуе

В преддверии саммита глав государств БРИКС, с 12 по 23 июня, Казань приняла Международное мультиспортивное мероприятие «Спортивные игры стран БРИКС», которое прозвали нашим ответом Олимпийским играм в Париже (они прошли с 26 июля по 11 августа, — прим. ред.). Столица Татарстана приняла 4,6 тысячи гостей из 86 стран мира, которые соревновались в 27 видах спорта.

— Положа руку на сердце, много было сложностей, несмотря на наш большой опыт проведения соревнований. Проект, который мы сделали, был совершенно новый, в новом формате. В рамках БРИКС таких соревнований еще не проводилось, мы задали высокую планку. Многие спортсмены сравнивают уровень подготовки с олимпийским. Думаю, за этим форматом большое будущее, — заявил по итогам Игр министр спорта РТ Владимир Леонов.

1 / 54 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На Играх БРИКС разыграли 387 комплектов медалей — победителем зачета предсказуемо стала сборная России — 502 медали, из которых 264 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовая. На втором месте по количеству золотых наград — Белоруссия (55), на третьем — Китай (20).

Отличились и татарстанские спортсмены, собравшие 42 медали, обогнав Китай с 26 наградами. Среди наших атлетов прекрасно выступили Никита Шлейхер (прыжки в воду), Софья Дьякова (плавание), Агния Тулупова (синхронное плавание), Артем Косов (академическая гребля), Марта Мартьянова (фехтование), Даниел Маринов (спортивная гимнастика), Полина Кудерметова (теннис), Евгения Косецкая (бадминтон), Владислав Артемьев (шахматы).

Закрытие провели нестандартно — на площадке Сабантуя.

— Наш самый любимый праздник Сабантуй проходит одновременно с завершением Игр БРИКС. Проведение Игр в Татарстане свидетельствует об огромном доверии руководства России. Казань и раньше получала такие задания. Хочу поблагодарить гостей, которые приехали на эти соревнования, всех казанцев, гостей из нашей республики и из других регионов за то, что мы все вместе в мире и согласии проживаем и радуемся этому празднику. К сожалению, соревнования завершились. Спасибо всем участникам! — поблагодарил раис Татарстана Рустам Минниханов.

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realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казани доверили проведение первых в истории «Игр будущего»

Новаторским стало проведение «Игр будущего» — первого турнира в концепции фиджитал-спорта в истории. Соревнования прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта и собрали свыше 1,8 тыс. спортсменов из 107 стран, которые состязались в 21 дисциплине за призовой фонд в $10 млн. Игры собрали 3,2 млрд просмотров и стали крупнейшим турниром по фиджитал-спорту.

В целом столицу Татарстана во время проведения «Игр будущего» посетили более 2,5 тыс. гостей. На соревнования продали свыше 85 тыс. билетов. А открывали инновационный турнир сразу семь глав государств: президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

— «Игры будущего» — наш дар мировой спортивной семье. Но Россия — это еще и земля великих ученых, конструкторов, инженеров. Их достижения раскрывали человечеству новые горизонты познания, а сегодня наши исследовательские команды, компании достигают вершин в цифровых технологиях и применении искусственного интеллекта, в сферах, которые находятся на переднем крае прогресса. И конечно, испокон веков Россия славится своей щедростью и гостеприимством, всегда готова радушно принять друзей, устроить для них большой красочный праздник, в том числе и праздник спорта. Мы гордимся высочайшим уровнем организации самых ярких, масштабных международных спортивных соревнований, и многие из них прошли именно здесь, в Казани, — заявил Путин на открытии. — Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу «Игр будущего». Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков и при этом всегда открыт новому, смело берется за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет.



1 / 44 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проект признали лучшим на премии «Спортсмен года — 2024». «Все перестали проводить конкурсы на звание самого спортивного региона России, всем понятно, что это — Татарстан, который стал для нас вторым домом. «Игры будущего» прошли в начале этого года, но кажется, будто они были пять лет назад — так много всего произошло с тех пор», — рассказал в декабре руководитель проекта Игорь Столяров.

Выборы президента России и Госсовета Татарстана

Внутриполитическим событием года можно назвать выборы президента России, прошедшие с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное число голосов — более 76 млн и 87,28% при рекордной явке 77,49%. Таким образом, он останется главой государства еще на шесть лет, до 7 мая 2030 года.

Это уже пятый срок Путина на посту главы государства. Два его первых срока продолжались по четыре года с 2000 по 2004 год и с 2004 по 2008 год. После внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до шести лет — первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, второй — с 2018 года. После внесения изменений в Основной закон в 2020 году он смог баллотироваться на выборах в 2024 году.

— Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России. Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, — сказал Путин на инаугурации 7 мая.

1 / 20 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для Татарстана ключевым политическим событием стало избрание состава Государственного совета седьмого созыва. По итогам выборов, которые прошли 8 сентября 2024-го, депутатский корпус обновился на 40%.

— Да, обновление было достаточно большое, пришли свежие люди. Я этому очень рад, — заявил спикер парламента на протяжении пяти созывов Фарид Мухаметшин. — Так же, как и рад тому, что основной костяк опытного депутатского корпуса тоже сохранился. Таким образом, сработал симбиоз практики работы депутатов предыдущих лет и новых, пришедших активных людей, которые хотят показать себя и выполнить поручения своих избирателей через депутатские полномочия. Я думаю, они принесут пользу нашей республике.

За шесть заседаний парламент уже успел принять 30 республиканских законов, семь из которых базовые, и 260 постановлений по обсужденным вопросам.



1 / 69 realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Массированные атаки БПЛА на Казань и ОЭЗ «Алабуга»

Омрачили год атаки украинских беспилотников на Татарстан. Первая крупная прошла 2 апреля — на рассвете беспилотники нанесли точечные удары по объектам в промышленной зоне Нижнекамска и ОЭЗ «Алабуга». Всего пострадали 13 человек, в том числе иностранные студенты «Алабуга Политеха» — у них зафиксировали ушибы и осколочные ранения.

— Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5.45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1814 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин? — заявил тогда гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.



С тех пор аэропорт Казани неоднократно приостанавливал работу на некоторое время, однако реальной угрозы не было. И вот 21 декабря прошла вторая массированная атака — на этот раз на Казань. Восемь беспилотников атаковали в том числе жилые дома — пострадали 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажные дома на Клары Цеткин и Красной Позиции. В этот раз пострадавших и погибших не было, однако ЧП оставило осадок и вызвало вопросы по информированию населения и работоспособности укрытий.



1 / 19 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

— Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране, — заявил Владимир Путин после атак и выразил уверенность, что в Казани восстановят все поврежденные дома.

Долгожданный запуск ЭП-600

Значимое историческое событие произошло в Нижнекамске — первое сырье принял новый этиленовый комплекс ЭП-600. Пока на стадии тестирования печи пиролиза будут загружены на 60%. Прием сырья происходит в автоматическом режиме, процесс контролируют аппаратчики из центральной операторной. Для безопасной и комфортной работы в здании есть все необходимое — комната психологической разгрузки с массажными креслами и капсулами для сна, обучающий симулятор-тренажер для сотрудников, кофе-пойнты.

— Значение этого события не только в сотнях тысяч тонн важнейшего для нефтехимии сырья. Запуск новой установки поможет экономике Татарстана сделать мощный рывок за счет переработки этилена в готовую продукцию. Под ЭП-600 сейчас рядом с Нижнекамском строится индустриальный парк «Этилен-600». Это будет уникальная для России площадка, где производители мало— и среднетоннажной химии смогут получить доступ к нефтегазохимическому сырью, — сказал министр промышленности Татарстана Олег Коробченко.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

С точки зрения технологий ЭП-600 является одним из самых современных и совершенных нефтегазохимических производств не только в России, но и в мире. Инвестиции в него составили около 200 млрд рублей. Запуск олефинового комплекса удвоит мощности НКНХ по олефинам (этилену, пропилену, бензолу) и даст возможность кратно увеличить выпуск продукции на других предприятиях компании.



В новогодние праздники «Реальное время» подводит отраслевые итоги за 2024 год. Ознакомиться с ними можно в специальном сюжете.