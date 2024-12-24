Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров: «Казань — спортивное сердце России»

Фото: Мария Зверева

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стал победителем в номинации «Проект года» премии «Спортсмен года — 2024», которая прошла в Поволжском университете спорта. Руководитель инновационного проекта Игорь Столяров получил награду из рук министра спорта Татарстана Владимира Леонова.



— Все перестали проводить конкурсы на звание самого спортивного региона России, всем понятно, что это — Татарстан, который стал для нас вторым домом. «Игры будущего» прошли в начале этого года, но кажется, будто они были пять лет назад — так много всего произошло с тех пор. Когда мы делали «Игры будущего» на этой благословенной земле, представители 116 стран узнали, что Казань — не только самый спортивный, но и самый гостеприимный город мира. Казань — спортивное сердце России, — рассказал Игорь Столяров.

«Игры будущего» прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Участниками турнира стали спортсмены из 116 стран, которые соревновались за призовой фонд в 10 миллионов долларов. Игры собрали 3,2 миллиарда просмотров и стали крупнейшим турниром по фиджитал-спорту.

Дарья Беззубова