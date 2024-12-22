Мэр Казани на заседании оперштаба: «Это была явная акция устрашения — били по жилым домам»

Обратная связь от горожан показала недостаточную информированность населения о действиях в чрезвычайной ситуации, заявили в мэрии

Фото: Михаил Захаров

Вчера в результате атаки беспилотников в Казани были повреждены здания в Советском, Приволжском и Кировском районах, в связи с этим, в воскресение прошло заседание оперштаба во главе с мэром города Ильсуром Метшиным.

— Самое главное, что обошлось без жертв, нанесен лишь материальный ущерб. На некоторых беспилотниках взрывные устройства не сработали. [Это была] явная акция устрашения — били по жилым домам. Но нет сомнений, что тот, кто организовал эту атаку, рано или поздно будет держать ответ, — сказал мэр города.

Он заверил, что после атаки с каждым жителем пострадавших домов связались индивидуально, чтобы «всех пересчитать по головам». Для пострадавших были организованы пункты питания, горячие линии и психологическая помощь.

Ущерб «Лазурных небес» оценят после завершения следствия

Оценка ущерба, нанесенного ЖК «Лазурные небеса» в результате атаки, будет произведена совместно с республиканским штабом после завершения следственных действий, сообщил глава Советского района Роман Фатхутдинов.

1 / 19 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Удар БПЛА пришелся и территорию вблизи домов №3, 5, 7 по улице Красной Позиции — всего в этих домах зарегистрировано 433 человека. БПЛА был сбит и упал на придомовую территорию дома №5. Силой ударной волны в указанных выше жилых домах было выбито 57 окон. Пострадавших также нет. На данный момент тепловой контур закрыт управляющей компанией. Остекление уже подвозят на объекты и сегодня начнутся работы по его установке.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В администрации района и на месте происшествия работают оперативные штабы. Организован сбор теплых вещей для пострадавших. На горячую линию поступило уже 56 звонков, в том числе по вопросам размещения и доступа в квартиры.

— Хотелось бы сказать слова благодарности всем неравнодушным казанцам. На горячую линию района поступает большое количество звонков от жителей с желанием помочь, начиная от горячего питания, вещей, финансовой поддержки, до размещения жителей в своих квартирах. Особенно приятно видеть, что в сложную минуту никто не остался в стороне, все стараются поддержать и оказать посильную помощь, — подытожил Фатхутдинов.

На улице Клары Цеткин затоплены квартиры у части пострадавшего дома

В Кировском районе Казани беспилотник повредил кровлю пятиэтажного дома на улице Клары Цеткин. В результате поврежден тепловой контур, квартиры одной секции затоплены до первого этажа. Жители домов №33 и 34 на улице Клары Цеткин эвакуированы. Спецслужбы проводят обследование и утилизацию взрывоопасного предмета на чердаке, после чего начнется ремонт теплового контура.

Глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков сообщил, что позднее дом №31 на улице Клары Цеткин будет включен в план капитального ремонта. 284 человека эвакуировались самостоятельно, 212 размещены в гостиницах, 68 — у родственников. Временным пунктом размещения также стала школа №32.

1 / 30 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

В ЖК «Манхэттен» сегодня приступят к работе альпинисты

— Под атаку БПЛА попал шпиль дома, пострадал декоративный элемент здания. Все инженерные коммуникации работают, пострадавших нет. Из трех подъездов было эвакуировано более 300 человек, из них 48 детей, инвалидов нет, — рассказал глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Жителей сначала эвакуировали в подземный переход, затем желающие смогли разместиться в школе №136. Управляющая компания проводит поквартирный обход для выявления повреждений. Пока заявок на ремонт от вернувшихся жильцов не поступало. Сегодня к восстановительным работам приступят альпинисты, оценка ущерба и сроки ремонта будут объявлены позднее.

Ударная волна также повредила окна в одной из квартир дома на улице Даурской.



«Расслабленность вопросов гражданской защиты недопустима, а правильнее сказать, она преступна»

— Обратная связь от горожан показала недостаточную информированность населения о действиях в чрезвычайной ситуации. Многие не знали, куда обращаться за помощью. Несмотря на работу городского штаба ЧС и управляющих компаний по подготовке укрытий в подвалах домов, многие из них оказались закрыты или недоступны, — сказал Метшин.

При ЧС в Казани используются подвальные помещения, цокольные этажи жилых домов, заглубленные помещения станций метрополитена, паркинги и иные объекты, сообщил замруководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.



На данный момент в Казани из 5 971 многоквартирного дома пригодны под укрытия 1 209 подвальных помещений, в которых может спрятаться 80% населения. Однако Гиниятуллин признал, что есть проблемы с доступностью ключей от укрытий. Вчера на порядка 30 адресов они были недоступны: проход к подвальным помещениям был затруднен из-за отсутствия организованного хранения ключей или из-за подтопления подвалов, делавшего их непригодными для использования.

— Расслабленность вопросов гражданской защиты недопустима, а правильнее сказать, она преступна. Это прямая обязанность управляющих компаний. У нас ничего в России не меняется: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул очень серьезно, слава богу, без жертв. Для обеспечения безопасности города приняты дополнительные меры, однако необходима бдительность всех граждан. Ответственность за безопасность лежит не только на правоохранительных органах и службах спасения, но и на каждом жителе. Важно быть внимательными во всех общественных местах: в торговых центрах, метро, транспорте, подъездах и т. д., — напомнил Метшин.

Далее оперштаб продолжит свою работу в закрытом режиме.

Рената Валеева