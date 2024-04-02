Минимум три дрона и 13 пострадавших: как Татарстан пережил атаку беспилотников

Уголовные дела будут возбуждать в Москве

Фото: realnoevremya.ru

В Елабужской горбольнице сейчас находятся восемь студентов и сотрудников, пострадавших от налета беспилотников на кампусы общежития колледжа «Алабуга Политех». Среди них есть и иностранные граждане, в том числе 17-летний подросток из Киргизии. «Угрозы жизни нет, состояние легкой и средней степени тяжести», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе главы Татарстана. На местах атак в ОЭЗ «Алабуга» и промзоне Нижнекамска работают представители спецслужб, которым поручено в кратчайшие сроки собрать первичные данные и передать все материалы в центральные аппараты СКР и ФСБ. Именно там будут решать, по каким статьям квалифицировать сегодняшние атаки. В Кремле их уже назвали проявлениями терроризма.

«Кого они думали запугать?»



Сегодня на рассвете беспилотники нанесли точечные удары по объектам в промышленной зоне Нижнекамска и ОЭЗ «Алабуга». Официально подтверждено, что один дрон самолетного типа пытался атаковать предприятие нефтехимии. В телеграм-каналах сообщалось, что беспилотников на Нижнекамск летело два.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — этот релиз казанского Кремля появился первым — еще в 8 часов утра.

Мэр Нижнекамска попросил жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Дрон не взорвался, работала система РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Сегодня этот самолет обезврежен. Пожара нет, никаких разрушений нет, пострадавших нет. Все под контролем», — позже заявил ТАСС мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. В своем телеграм-канале он обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников.



В свою очередь гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев записал свое обращение на месте второй атаки:

— Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5.45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1814 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин?

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» с места ЧП сообщал лишь о двух раненых. скрин видео телеграм-канала ОЭЗ "Алабуга"

Официально подтверждено — два дрона совершили налет на общежитие колледжа «Алабуга Политех» после 5 часов утра. При этом между первым и вторым взрывом был промежуток времени, за который проживающие успели эвакуироваться, но далеко не убежали — поэтому и пострадали от осколков.

При этом второй удар попал на видео, причем на кадрах запечатлен подлет, момент атаки и сам взрыв — за одним из корпусов. А еще видно — несмотря на раннее утро, на дороге в Елабугу наблюдается скопление авто и уже дежурит гаишный автомобиль. Как уверяют местные, сотрудники ДПС регулярно выставляют посты на этом участке дороги.

В здании повреждена часть фасада, выбиты стекла. Оценить внутренние повреждения предстоит экспертам.

В пострадавших — 17-летний гражданин Киргизии

Взрывы были слышны и в Елабуге, которая находится на расстоянии от особой экономической зоны. Первоначально говорили о пяти пострадавших. На данный момент их число выросло до тринадцати.

«Девятерых в больницу доставили бригады скорой медицинской помощи, четверо обратились самостоятельно. После проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых отпустили на амбулаторное лечение. Восемь были госпитализированы», — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе раиса РТ, добавив — у пострадавших, включая двух несовершеннолетних, фиксируются осколочные ранения и ушибы, но угрозы жизни нет, их состояние медики оценивают как легкой и средней степени тяжести. Рустам Минниханов оперативно побывал в Елабуге и Нижнекамске, оценив масштаб разрушений на месте ЧП.

Один из раненых — 17-летний гражданин Киргизии. Эту информацию сегодня обнародовал МИД Кыргызской Республики, отметив, что представители консульства в Казани намерены сегодня же навестить пострадавшего.

Уголовное дело по факту атак в Нижнекамске и «Алабуге» пока не возбуждено. скрин с телеграм-канала "В Татарстане поймут"

Также под ударом сегодня оказались несколько жительниц стран Африки, которые приехали в «Алабугу» за образованием и работой.

Сегодня в больнице побывал глава Минздрава Татарстана, впрочем, от официальных комментариев по поводу пострадавших в ведомстве пока воздерживаются.

Молчание на протяжении нескольких часов хранили и силовики. После чего СКР обнародовал информацию о новых воздушных атаках в трех регионах РФ:

девять мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины;

один человек ранен при обстреле Киевского района Донецка;

есть пострадавшие от атаки беспилотных летательных аппаратов в Татарстане (цифра в сообщении не уточняется).

Откуда в центральную часть России прилетели воздушные «диверсанты», в релизе не говорится. Уголовное дело пока не возбуждено. По данным «Реального времени», на местах прилета работают сотрудники СК и ФСБ, поставлена задача — в кратчайшие сроки собрать материалы о случившемся и направить их в Москву.

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные прежде всего работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить», — так сегодня на брифинге прокомментировал ТАСС атаку на объекты в Закамье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Побывавший сегодня же на месте преступлений глава Татарстана Рустам Минниханов в Елабуге осмотрел поврежденные здания общежития, поручил строителям восстановить их в короткие сроки. А студентам «Алабуга Политеха» при встрече сказал: «Как я вижу, вы большие молодцы, вас не напугать. Но вы должны быть более бдительными, должны быть более осторожными». В Нижнекамске Минниханов провел совещание с руководителями предприятий.