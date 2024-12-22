Путин: атака Казани не останется без последствий для противника

Президент уверен, что в Татарстане восстановят все поврежденное в результате атаки

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин заявил, что атака беспилотников ВСУ на Казань не останется без последствий. Противник столкнется с большими разрушениями. Такое мнение он выразил, обращаясь к раису Татарстана Рустаму Минниханову, во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры.

Лидер страны уверен, что в республике восстановят все поврежденное в результате атаки:

— Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани, — сказал президент.

Президент заявил, что попытки противника нанести ущерб России приведут к еще большим разрушениям на его территории, о чем он пожалеет. Путин заверил, что любые попытки разрушения в стране обернутся для противника многократно большими последствиями.

— Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране, — отметил Путин.

Путин отметил впечатляющие темпы развития Казани, подчеркнув, что многие страны могут позавидовать этому прогрессу. Он выразил благодарность строителям и всему строительному комплексу Татарстана за успехи, достигнутые под руководством Минниханова.

— Я смотрю на это с большим удовольствием. Хочу поблагодарить строителей и весь строительный комплекс Татарстана за те успехи, которые демонстрирует под вашим руководством республика в последние годы, — сказал лидер страны.

Напомним, вчера утром Казань была атакована беспилотниками. Повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Всего зафиксировано восемь прилетов, из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть — на жилой массив. Сообщается, что погибших нет. Подробнее — в материале «Реального времени».

1 / 19 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Вчера Минниханов после координационного совещания с правоохранительными органами рассказал о произошедшей ситуации:

— Конечно, мы возмущены массированной атакой БПЛА. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали и не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома. Из восьми беспилотников только три были нацелены на ОПК. Они пошли другим путем — били по жилым домам. Сегодня суббота — многие отдыхают дома, — заявил Минниханов.