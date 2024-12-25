Фарид Мухаметшин: «Субъектов с такой многовекторной экономикой немного. Это вызывает зависть»

Председатель Госсовета Татарстана подвел итоги 2024 года

Фото: Михаил Захаров

«Да, обновление было достаточно большое, пришли свежие люди. Я этому очень рад. Так же, как и рад тому, что основной костяк опытного депутатского корпуса тоже сохранился», — прокомментировал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выборы в парламент Татарстана этого года, по итогам которых депутатский корпус обновился на 40%. Подводя другие итоги 2024-го, спикер рассказал о сложных вопросах, стоящих на повестке, и инициативах Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Еще больше налогов стало уходить в федеральный центр»

— Субъектов с такой многовекторной экономикой немного в Российской Федерации, у нас все с вами есть. Это вызывает и зависть, и понимание, что надо атаковать такую республику, чтобы она где-то споткнулась и что-то сбавила в своих темпах развития. По макроэкономическим показателям практически везде фиксируем рост: объем валового регионального продукта составил 103,2%, производство продукции сельского хозяйства — 108,2%, объем строительных работ — 118,4. Ожидаем, что объем ВРП Татарстана перейдет цифру в 5 трлн рублей, — заявил в начале встречи Фарид Мухаметшин.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Не обошлось без обсуждения работы парламента нового созыва. По итогам выборов, которые прошли 8 сентября 2024-го, депутатский корпус обновился на 40%.

— Да, обновление было достаточно большое, пришли свежие люди. Я этому очень рад, — заявил спикер парламента. — Так же, как и рад тому, что основной костяк опытного депутатского корпуса тоже сохранился. Таким образом, сработал симбиоз практики работы депутатов предыдущих лет и новых, пришедших активных людей, которые хотят показать себя и выполнить поручения своих избирателей через депутатские полномочия. Я думаю, они принесут пользу нашей республике.

За шесть заседаний парламент принял 30 республиканских законов, семь из которых базовые, и 260 постановлений по обсужденным вопросам. Больше всего времени, конечно, забрало рассмотрение в нескольких чтениях проекта бюджета на следующий год. Напомним, ожидаемые доходы бюджета республики в 2025 году составят более 472 млрд рублей, а расходы — 485,6 млрд рублей, что приведет к дефициту в 13,5 млрд рублей.

— Бюджет напряженный, тем не менее он на 86% получился социально ориентированным. Хочу сказать, что бюджет небездефицитный. Здесь, конечно, и федеральные законы свою роль сыграли — у нас еще больше налогов стало уходить в федеральный центр от Республики Татарстан. Но вы знаете, что мы очень активно пользуемся возможностями участия в социальных программах, федеральных национальных проектах с участием федерального бюджетного финансирования. Все программы, которые на федеральном уровне есть, мы инициируем, требуем, чтобы наши органы исполнительной власти заявлялись и активно в них участвовали.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Фарид Мухаметшин возмутился тем, что не во всех муниципалитетах включаются в эту работу.

— Миллиарды можно денег привлечь. Скажу вам, что я остался не очень доволен после этого. Заслал людей на места, чтобы они активно включались в этот процесс, — сказал он и привел пример: — Мы же на передовых в Российской Федерации по строительству дорог — все сделано на федеральные деньги с софинансированием от Татарстана. Это трассы М-12, М-5, М-7, обход Челнов и Нижнекамска и т. д.

«Мы выступаем за то, чтобы народовластие было на самом низовом уровне»

Одним из самых трудных, по признанию Мухаметшина, стал вопрос, который «инициировали некие знатоки в кавычках». Речь о реформе системы местного самоуправления (МСУ) и о ликвидации сельсоветов. Законопроект, разработанный председателями комитетов Госдумы и Совфеда Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, внесли в Госдуму еще в 2021 году и собирались рассмотреть в начале декабря. Однако после критики Татарстана этот вопрос перенесли на 2025 год.

— Как мы могли поступить иначе? В Татарстане из 4 млн одна треть населения живет в сельской местности. На селе другой власти нет. Например, у пенсионера отключился свет или кончилась вода — ему надо ехать в райцентр и обращаться к властям? Ну глупость это! — возмутился спикер республиканского парламента.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Татарстан в этом вопросе поддержало абсолютное большинство субъектов России.

— И вот на последнем заседании на встрече и [председатель Госдумы Вячеслав] Володин, и [спикер Совфеда Валентина] Матвиенко поблагодарили Рустама Нургалиевича за его жесткое выступление. Он очень правильно и смело это сделал. В итоге наша совместная работа позволила отложить этот вопрос на 2025 год. Но он не снят с повестки дня. Мы будем вместе с вами защищать нашего сельского жителя, потому что он стареет и численно сокращается, — выразил надежду Фарид Мухаметшин.

Работа по отстаиванию интересов продолжится, заверил он:

— Наша позиция такая: Рустам Нургалиевич выступил с понятным предложением передать это право субъектам России, пусть они решат, нужен им сельсовет или не нужен. Почему из Москвы этот вопрос решают? Я убеждаюсь, что и через год, и через два мы будем возвращаться к этой инициативе федерального центра, но мы свою позицию не изменим. Мы выступаем за то, чтобы народовластие было на самом низовом уровне, на селе, жителей сельских территорий.

«Никто об этом не написал. А вообще-то мы сделали смелый шаг»

Рассказал Фарид Мухаметшин и об обращении Госсовета Татарстана в Конституционный суд России по вопросам лекарственного обеспечения страдающих редкими заболеваниями.

— Никто об этом не написал. А вообще-то мы сделали смелый шаг, — заметил он. — Обратились в КС РФ и заявили, что закон не выполняется, а наши инициативы не двигаются. Суд согласился с нашими доводами и указал, что никакие обстоятельства финансового или организационного характера не могут служить оправданием для отказа или задержки предоставления лекарств гражданам с орфанными заболеваниями. В этой части оспариваемые нормы признаны не соответствующими Конституции и подлежащими исполнению. Мы решение получили, вздохнули, но работу надо продолжать. Надо добиваться, чтобы это решение было исполнено федеральным законодательством.

На начало декабря в Татарстане насчитывалось 970 человек, страдающих орфанными заболеваниями. Недавно стало известно, что пациенты с редкими заболеваниями в регионах смогут рассчитывать на федеральное финансирование. С 2026 года регионы будут получать поддержку из федерального бюджета, если им не хватит средств на закупку медикаментов для таких пациентов.

1 / 12 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров