«Проведение Игр в Татарстане — огромное доверие»: в Казани закрыли турнир БРИКС

У татарстанской сборной 41 медаль на 42 спортсмена, а по золоту республика обогнала даже Китай

Фото: Динар Фатыхов

«Когда принималось решение об организации Игр БРИКС, у нас не было сомнений, что они должны состояться именно в Казани!» — приветствовал гостей накануне на закрытии турнира советник президента России Игорь Левитин. Церемонию провели на Сабантуе, куда пригласили и иностранных спортсменов — познакомиться с татарской культурой и погулять на любимом празднике казанцев. В медальном зачете Игр на первом месте Россия, на втором — Белоруссия, на третьем — Китай. Большой вклад в копилку сборной нашей страны внесли татарстанцы, завоевав 36 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых медалей. Подробнее об итогах соревнований — в материале «Реального времени».



«Игры БРИКС показали, что изоляции России не существует»



Татарстан вновь доказал, что организация международных стартов любого масштаба — его стезя. Позади одиннадцать дней соревнований Игр Брикс в 27 видах спорта. Казань приняла у себя свыше 4,6 тысячи гостей из 86 стран мира, организовала и провела состязания в 17 спортивных объектах — небывалый размах для этого турнира. Следующей хозяйке Игр — Бразилии будет нелегко взять эту планку. Впрочем, непросто было и республике:

— Положа руку на сердце, много было сложностей, несмотря на наш большой опыт проведения соревнований, — признался министр спорта РТ Владимир Леонов, подводя итоги Игр. — Проект, который мы сделали, был совершенно новый, в новом формате. В рамках БРИКС таких соревнований еще не проводилось, мы задали высокую планку. Многие спортсмены сравнивают уровень подготовки с олимпийским. Думаю, за этим форматом большое будущее.

Кстати, организацию турнира оценили многие эксперты. Так, министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев в беседе со «Спорт-Экспрессом» высоко отметил роль Татарстана в проведении Игр: «Формат Игр БРИКС нравится, он уникальный, необходимый. Я как министр спорта за любые спортивные мероприятия. А если оно на таком уровне проводится, это объединяет, сплачивает».

— Кто бы что ни говорил, а Игры БРИКС показали, что изоляции России не существует, — заявил, в свою очередь, ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. — В шахматном турнире принимало участие 16 стран. К нам приехали не только представители стран бывшего Советского Союза, но и шахматисты из Индии, Китая, африканские спортсмены. Это отличная проверка своих сил, и чем больше таких соревнований будет, тем лучше.

Игры БРИКС в Казани привлекли большое внимание и, по словам Владимира Леонова, собрали «невероятное количество» зрителей, средняя загрузка спорткомплексов составила 82%, а «на финалах так вообще была перезагрузка». При этом хорошо была организована и медиаподдержка, у соревнований в телеэфире большое количество просмотров.

«Наша сборная себя активно проявила на родной гостеприимной земле в Казани»

На Играх БРИКС в Казани разыграли 387 комплектов медалей, и сборная России стала досрочным победителем медального зачета. У нашей страны 502 медали, из которых 262 золотых, 141 серебряная и 99 бронзовых. На втором месте по количеству золотых наград — Белоруссия (55), на третьем — Китай (20).

На Играх БРИКС в Казани разыграли 387 комплектов медалей, и сборная России стала досрочным победителем медального зачета. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наши спортсмены отличились во всех видах спорта. Сборная России по футбольному двоеборью стала чемпионом Игр БРИКС, и это во время Евро-2024. По 8 золотых наград у российских пловцов и боксеров, еще четыре — у дзюдоистов, по три — у гребцов и фехтовальщиков. В самом экзотичном виде спорта — татарской борьбе корэш — наши спортсмены завоевали 10 из 10 золотых медалей, как это было — читайте в нашем материале. В борьбе на поясах, которая проходила отдельной дисциплиной, у россиян еще два золота.

— Россия предложила спортивному миру новый формат взаимодействия, межгосударственную платформу БРИКС, — отметил внештатный советник премьер-министра РФ и бывший министр спорта Олег Матыцин. — Наша сборная себя активно проявила на родной гостеприимной земле в Казани, Татарстане. Мы ожидали такого выступления, ставили одной из задач дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях с достойными соперниками. Это получилось, практически по всем видам спорта конкуренция есть, главное — конкуренция есть и внутри российской команды, что еще раз подчеркивает и показывает наш потенциал.

По количеству выигранного золота татарстанцы даже обогнали спортсменов из КНР — 36 наград. В их копилке еще 14 серебряных и 7 бронзовых медалей, итого 41 медаль на 42 спортсмена. Среди атлетов татарстанской сборной отличились Никита Шлейхер (прыжки в воду), Софья Дьякова (плавание), Агния Тулупова (снхронное плавание), Артем Косов (академическая гребля), Марта Мартьянова (фехтование), Даниел Маринов (спортивная гимнастика), Полина Кудерметова (теннис), Евгения Косецкая (бадминтон), Владислав Артемьев (шахматы). У некоторых по несколько высших наград — так, у Шлейхера и Тулуповой по три золота. У Артемьева — три золотых и одна серебряная медаль, Маринов взял два золота, два серебра и одну бронзу.

По количеству выигранного золота татарстанцы даже обогнали спортсменов из КНР — 36 наград. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В качестве призовых спортсмены могут получить федеральные выплаты порядка 360 тысяч рублей, сообщалось ранее со ссылкой на подготовленный Министерством спорта России проект постановления, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов. Возможно, татарстанские участники турнира смогут получить денежные поощрения и от республики.

«Казань и раньше получала такие задания, спасибо всем участникам!»

Сегодня татарстанских призеров Игр БРИКС будет чествовать в казанском Кремле раис Татарстана. В ходе церемонии закрытия турнира накануне на площадке Сабантуя Рустам Минниханов поблагодарил руководство страны за оказанное доверие провести в столице республики столь масштабное спортивное мероприятие.

— Наш самый любимый праздник Сабантуй проходит одновременно с завершением Игр БРИКС. Проведение Игр в Татарстане свидетельствует об огромном доверии руководства России. Казань и раньше получала такие задания. Хочу поблагодарить гостей, которые приехали на эти соревнования, всех казанцев, гостей из нашей республики и из других регионов за то, что мы все вместе в мире и согласии проживаем и радуемся этому празднику. К сожалению, соревнования завершились. Спасибо всем участникам! — поблагодарил раис гостей с трибуны.

Проведение Игр БРИКС в Татарстане свидетельствует об огромном доверии руководства России, подчеркнул раис РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарский народный праздник Сабантуй прошел на трех площадках Казани, закрытие Игр БРИКС провели на майдане поселка Мирный. Кроме татарстанского лидера в церемонии участвовали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, советник президента РФ Игорь Левитин, внештатный советник главы правительства РФ по спорту Олег Матыцин, делегаты Форума городов стран БРИКС+ и сами спортсмены.

Вместе с официальной делегацией иностранные атлеты осмотрели национальные подворья, познакомились с традициями и культурой татарского народа. Гости наряду с казанцами с удовольствием участвовали в популярных состязаниях: бег с коромыслом или в мешках, игре «разбей горшок», пускались в татарскую плясовую и угощались чак-чаком. На главном майдане показали театрализованное шоу об истории Сабантуя и дружбе народов. В финале церемонии вынесли флаги всех стран-участниц Игр БРИКС.

— Хочу поблагодарить Татарстан, Казань и Министерство спорта России за проведение Игр БРИКС. Когда принималось решение об их организации, у нас не было сомнений, что они должны состояться именно здесь, — подчеркнул Игорь Левитин на закрытии турнира.

Иностранные атлеты осмотрели национальные подворья, познакомились с традициями и культурой татарского народа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С ответной речью от иностранных гостей выступил мэр Анкары Мансур Яваш, который отметил многолетние традиции дружбы между Татарстаном и Турцией: «Очень рад присутствовать на древнем празднике в городе с тысячелетней историей. Уверен, что дружба между Казанью и Анкарой будет процветать. Благодаря этому мы будем развиваться и улучшать благосостояние наших стран».

Медальный зачет Игр БРИКС-2024

Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 264 142 101 507 2 Белоруссия 55 85 107 247 3 Китай 20 24 18 62 4 Узбекистан 17 39 58 114 5 Бразилия 8 20 23 51 6 Иран 4 12 20 36 7 Азербайджан 4 9 21 34 8 Индия 3 6 20 29 9 Киргизия 2 11 38 51 10 Казахстан 2 11 17 30 11 ЮАР 1 3 3 7 12 Монголия 1 1 10 12 13 Абхазия 1 1 5 7 14 Армения 1 0 7 8 15 Турция 1 0 1 2 16 Пакистан 1 0 0 1 17 Таджикистан 0 3 17 20 18 Таиланд 0 3 6 9 19 Венесуэла 0 2 6 8 20 КНДР 0 2 1 3 21 Египет 0 1 4 5 21 Южная Осетия 0 1 4 5 23 ОАЭ 0 1 3 4 24 Сербия 0 1 1 2 25 Италия 0 1 0 1 25 Кувейт 0 1 0 1 27 Республика Сербская 0 0 3 3 28 Гана 0 0 2 2 28 Сирия 0 0 2 2 30 Болгария 0 0 1 1 30 Буркина-Фасо 0 0 1 1 30 Куба 0 0 1 1 30 Нигерия 0 0 1 1 30 Сенегал 0 0 1 1 30 Эритрея 0 0 1 1 30 Япония 0 0 1 1