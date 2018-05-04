Егоров Андрей Юрьевич

Общая информация

Директор МУП «Водоканал», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва



Родился 28 августа 1967 года в г. Нижнекамск ТАССР.

Образование:



2005 год — Институт экономики, управления и права

Трудовая деятельность:



1989 — 1993 гг. — руководитель технического отдела экспериментального хозрасчетного любительского объединения Культурно-спортивного комплекса исполкома горсовета в г. Нижнекамск.

1993 — 1996 гг. — заместитель директора телекомпании «Кама-ТВ», г. Нижнекамск.

1996 — 1999 гг. — заместитель председателя по снабжению, заместитель председателя по коммерческим и экономическим вопросам ПСК «Фундамент», г. Нижнекамск.

1999 — 2001 гг. — заместитель директора по коммерческим и экономическим вопросам Департамента по материально-техническому снабжению, г. Нижнекамск.

2001 — 2003 гг. — исполнительный директор КУП «ВКиЭХ», г. Нижнекамск.

2003 — 2005 гг. — генеральный директор ОАО «ВКиЭХ».

2005 — 2006 гг. — генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖКХ Нижнекамского района и г. Нижнекамска».

2006 — 2009 гг. — председатель Комитета благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

С августа 2009 г. — директор МУП «Водоканал».

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