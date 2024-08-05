Объединение Wildberries и Russ, выходные для казанских госслужащих на время БРИКС, обвал фондовых рынков
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 5 августа.
- Wildberries официально объединился с компанией «Русс Аутдор» под новым названием ООО «РВБ». Совместное предприятие уже начало функционировать и не повлияет на работу продавцов на платформе. РВБ принадлежит Wildberries на 65% и «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») — на 35%.
- В связи с проведением саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября руководство Татарстана предлагает объявить эти дни нерабочими для государственных служащих и работников подведомственных организаций. Цель — усиление охраны общественного порядка и безопасности во время саммита. Проект указа проходит антикоррупционную экспертизу, результаты которой будут известны к 9 августа.
- Мировые фондовые рынки сегодня пережили обвал. Японский рынок упал более чем на 13%, что стало самым крупным падением со времен «черного понедельника» 1987 года. Инвесторы массово отказываются от рискованных активов, что приводит к падению как традиционных акций, так и криптовалют, а аналитики Goldman Sachs считают, что вероятность рецессии в США в ближайшем году составляет 25%.
- Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного военного следственного управления Минобороны России Владимир Шестеров арестованы по делу об особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение парка «Патриот» и Конгрессно-выставочного центра. В отношении Шестерова пока решается вопрос об избрании меры пресечения.
- В Казани продолжается масштабный капремонт многоквартирных домов на 8,5 млрд, охватывающий 180 тысяч жителей. К 1 ноября 2024 года обновят крыши, фасады, инженерные системы и лифты в 70 домах. Работы ведутся с опережением графика, но проливные дожди привели к повреждениям в некоторых домах, за что подрядчики понесут ответственность.
- Паралимпийский комитет России подал заявку на участие 92 спортсменов в Паралимпийских играх в Париже. В состав сборной входят представители восьми видов спорта, в том числе пловцы, теннисисты, тхэквондисты и триатлонисты. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября.
- В Санкт-Петербурге запустили новый проект по борьбе с «шумными» автомобилями и мотоциклами. За прошедшие выходные 15 водителей привлекли к ответственности за превышение уровня шума, им грозит штраф или даже лишение прав.
- ФСБ задержала в Запорожской области россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт против сотрудников администрации региона. Мужчина собирал информацию о должностных лицах и пытался заложить самодельное взрывное устройство, которое было обнаружено и изъято. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и терроризме.
- В Татарстане увеличилось число случаев заболевания лихорадкой Западного Нила до 14. Пять человек госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Управление Роспотребнадзора по республике проводит обработку водоемов для борьбы с комарами.
- В Татарстане задолженность по ЖКХ превысила 9 миллиардов рублей, включая долги состоятельных граждан, сдающих в аренду несколько квартир. Замминистра строительства Алексей Фролов считает целесообразным продажу долгов коллекторским компаниям для более эффективного взыскания.
- С 1 июля 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Татарстане выросли в среднем на 10,8%, но республике разрешили на этот раз отклониться от предельно допустимого индекса с плюсом на 4,9% — до 15,7%. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Правительство России выделило более 1,4 млрд рублей на строительство арендного жилья для специалистов в сельской местности. Эти средства позволят построить 19 тысяч квадратных метров жилья в 18 регионах, включая Татарстан, который получит 221 млн рублей. Специалисты, проживающие в этом жилье, смогут его выкупить при выполнении определенных условий, включая постоянную работу в сельской местности.
- Депутата думы Ставропольского края задержала ФСБ за попытку получить взятку в 50 миллионов рублей. Он предлагал помощь в прекращении дела в обмен на деньги сыну бывшего чиновника, который был задержан по уголовному делу. Депутат был пойман с поличным при получении денег в ресторане, а в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.
- Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин назначил новых руководителей: Алмаза Шакирзянова — директором IT-лицея, и Искандера Вахитова — руководителем управления научно-исследовательской деятельности.
Ключевые события 894-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские войска, входящие в группировку «Днепр», нанесли удар по подразделениям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более 70 украинских военных, восемь автомобилей, гаубицу М777 и гаубицу Д-20. В результате столкновений ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике.
- Экипажи Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Для атаки использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, что позволило повысить точность удара.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 633 самолета, 278 вертолетов, 29 184 беспилотных летательных аппарата, 561 зенитный ракетный комплекс, 16 774 танка и других боевых бронированных машин, 1 396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 843 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 396 единиц специальной военной автомобильной техники.
Анастасия Фартыгина
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