Петербург первым в России ввел ответственность за громкие автомобили

Фото: Динар Фатыхов

В Санкт-Петербурге реализован новый проект по привлечению к ответственности владельцев «шумных» автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленинградской области.

За прошедшие выходные было выявлено 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей. В ГУМВД считают, что «шумные» автомобили и мотоциклы представляют проблему не только для жителей домов, расположенных рядом с проезжей частью, но и для других участников дорожного движения. Резкий рев мотора отвлекает внимание автовладельцев, создавая угрозу безопасности.

Нарушители привлекаются к ответственности по двум статьям КоАП РФ: 8.23 — за превышения нормативов уровня шума и 12.5 — за внесение конструктивных изменений в транспортное средство. Перед водителями стоит выбор: либо в 10-дневный срок они возвращают техническое состояние своего транспорта к заводским настройкам, либо его регистрация аннулируется, а номера списываются в архив. Езда на таком авто уже грозит лишением прав.

Напомним, с начала года сотрудниками Госавтоинспекции Татарстана было заведено 108 материалов административного уровня за превышение шума. Впоследствии регистрации средств были аннулированы.

Рената Валеева