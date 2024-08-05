Александр Тыгин: «Конечная плата в квитанции — это не только про тариф, но и про объемы»

В середине августа жители республики получат новые счета за ЖКХ-услуги, рассчитанные по повышенным тарифам

Александр Тыгин, Наталья Бутаева, Александр Груничев, Алексей Фролов. Фото: взято с сайта tatarstan.ru

С 1 июля 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Татарстане выросли в среднем на 10,8%, но республике разрешили на этот раз отклониться от предельно допустимого индекса с плюсом на 4,9% — до 15,7%. «Кажется, что рост большой, но по факту коснется не всех», — уверял журналистов глава Госкомитета по тарифам Александр Груничев, оглашая динамику роста стоимости каждого вида коммунальных услуг. Больше всего — на 18,2% — поднялся тариф на горячую воду, на 15,2% — водоотведение, от 8,8% до 14,5% подорожало электричество. Власти рассчитывают удержать дальнейший рост в платежках за счет приведения к единому знаменателю стоимости жилищных услуг, которые сильно разнятся в районах республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Коммунальный август

Обычно наступления августа боятся игроки-биржевики, финансисты и банкиры, ожидая наступления «зловещего проклятья» на международных фондовых рынках, но, похоже, «августовские демоны» таятся и в сфере ЖКХ. Через неделю жители республики получат счета за ЖКУ, рассчитанные по повышенным тарифам 2024 года, и впервые увидят новые суммы в платежках. Сколько придется платить за квартиру в этом году?

О том, как изменились тарифы на услуги ЖКХ в республике, рассказали председатель ГК по тарифам Александр Груничев, первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов и глава Госжилинспекции РТ Александр Тыгин. А присутствующая вместе с ними и. о. министра труда и соцзащиты Наталья Бутаева доложила о мерах социальной поддержки, которыми, как оказалось, пользуется каждый пятый житель республики.

С 1 июля 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Татарстане выросли в среднем на 10,8%, но республике разрешили на этот раз отклониться от предельно допустимого индекса с плюсом на 4,9% — до 15,7%, сообщил глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев. Иначе говоря, общее повышение тарифов в Татарстане не должно превышать порог в 15,7%.

При этом Груничев напомнил: нынешняя июльская индексация тарифов была проведена впервые после перерыва в полтора года (до этого тарифы пересматривали два раза в год). Как известно, в декабре 2022-го федеральные власти сначала досрочно проиндексировали тарифы на 9%, а затем заморозили на год. С 1 июля 2023 года тарифы не менялись. То есть в предельный порог роста должны были уложиться накопленные затраты РСО.

С 1 июля 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Татарстане выросли в среднем на 10,8%, но республике разрешили на этот раз отклониться от предельно допустимого индекса с плюсом на 4,9% — до 15,7%, сообщил глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев. взято с сайта tatarstan.ru

По словам Александра Груничева, причиной роста тарифов в Татарстане, кроме федеральных требований, стало доведение уровня заработной платы работников коммунальных предприятий до среднего уровня в республике, введение в строй новых объектов коммунальной инфраструктуры и повышение понижающих коэффициентов в тарифах на электроэнергию для электрических плит.

Горячая вода подорожала на 18,2%, тепло — на 10,8%

Что получилось на выходе? Цена на газ для населения выросла с 6,78 руб./куб. м до 7,47 руб./куб. м. Рост — 10,2%. Однако он оказался чуть ниже, чем по стране (7,54 руб./куб). По словам Александра Груничева, тарифы на транспортировку газа удалось уменьшить за счет совместной работы с Федеральной антимонопольной службой РФ. При этом власти прогнозируют, что потребление газа населением в этом году не вырастет и останется на прошлогоднем уровне в 1,8 млрд кубометров.

Тариф на электроэнергию вырос на 8,8%, что укладывается в минимальные значения. Стоимость 1 кВт·ч составит 5,09 вместо 4,68 рубля. Правда, в домах с электроплитами тариф вырастет на 14,5% — до 4,10 рубля, а в сельской местности — до 3,57 рубля вместо 3,28 рубля за 1квт·ч. Тут впервые обнаружились зачатки тревожной тенденции на снижение потребления электричества в жилых домах. По прогнозу ГК по тарифам, в этом году впервые ожидается сокращение поставки электроэнергии населению с 4,76 до 4,6 млн кВт·ч.

Похоже, что вероятность сокращения потребления объема коммунальных услуг и оказала серьезное давление на тарифную кампанию 2024 года. Больше всего — на 18,2% — подорожала горячая вода. Ее стоимость с 1 июля составит 226,7 рубля за куб. На 15,2% повысились услуги водоотведения — до 33,8 рубля за куб. Тариф на питьевую воду подняли на 11,2% — до 35 рублей за куб.

В абсолютном выражении самой дорогой услугой остается теплоснабжение. Его подняли в пределах нормы на 10,8% — до 2 388 рублей за 1 Гкал.

— Кажется, что рост большой, но по факту коснется не всех, — уверял журналистов глава ГК по тарифам Александр Груничев, оглашая динамику роста стоимости каждого вида коммунальных услуг.

Неработающие приборы учета

— Конечная плата в квитанции — это не только про тариф, но и про объемы, — заявил глава Государственной жилищной инспекции Татарстана Александр Тыгин.

По окончании отопительного сезона инспекция начала проверять работоспособность приборов учета расходования энергоресурсов и выявила, что сотни приборов выведены из строя. Рекорд показала Бугульма, где не работало 65 приборов учета. Перед началом нового сезона осталось привести в порядок «десятки приборов».

На общем фоне самым скромным оказалось повышение на ТКО. Тариф на вывоз мусора вырастет на 4%. То есть плата жильцов многоквартирных домов вырастет с 103,9 до 108 рублей с человека. Тем, кто живет в индивидуальном частном доме, придется платить 117,2 рубля вместо 112,7 рубля. Есть и приятное нововведение. Жильцы могут получить перерасчет за неиспользованные услуги ТКО на время отъезда в отпуск, командировку — если не проживали в течение пяти дней подряд, но нужны подтверждающие документы.

Одновременно с повышением тарифов власти заложили в бюджет повышенные расходы на выплату компенсаций льготным категориям граждан. Как сообщила и. о. министра труда и соцзащиты Татарстана Наталья Бутаева, в этом году на эти цели выделено 7 млрд рублей, а их получателями являются 700 тысяч жителей республики. Гораздо меньше граждан получают республиканские субсидии на оплату ЖКХ из-за низких доходов. Таковых, по словам Бутаевой, около 22,5 тысячи человек, а средняя сумма — 1 700 рублей. Интересно, что смягчились требования к получателям субсидий, имеющим долг по ЖКХ. Если раньше они не могли их получить, пока не выплатят весь долг, то теперь — можно.

«Созрела идея дифференцированного платежа по капремонту»

Удержать дальнейший рост в платежках хотят за счет приведения к единому знаменателю стоимости жилищных услуг, которые сильно разнятся в районах республики. Особенно в ремонте и обслуживании лифтов. Глава ГЖИ Александр Тыгин считает необходимым унифицировать «лифтовые услуги».

— Созрела [идея] введения дифференциальных тарифов на капремонт. МКД с лифтами обходятся фонду на порядок дороже, — поделился мыслями Александр Тыгин.

Сейчас платеж единый для всех и составляет 7,70 рубля за квадратный метр квартиры. В год в республике собирают 5 млрд рублей.

Глава ГЖИ Александр Тыгин считает необходимым унифицировать «лифтовые услуги». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другая боль — различные жилищные тарифы, на которые приходится треть расходов в платежке. Предельные индексы роста жилищных услуг контролируются ГЖИ.

— В прошлом году были вопросы к 18 районам республики. Остались вопросы к властям Альметьевска и Верхнего Услона. Будем просить корректировки постановления по диагностике газового оборудования в районах, — сообщил Тыгин.

В предстоящие два года власти хотят упорядочить тарифы на жилищные услуги.

— Одни и те же виды работ в районах иногда расходятся в разы, — заявил глава ГЖИ Александр Тыгин.

В заключение глава ГЖИ призвал покупателей жилья в новостройках внимательно следить за тарифами:

— Заключая договор купли-продажи, одновременно подписывают договор на управление новым домом. Посмотрите, как формируется стоимость жилищных услуг. Инспекция для себя обнаруживает много интересных вещей. Для старта советуем опираться на местные тарифы, хотя изначально на первые три месяца плату определяет застройщик.