Сотрудники ФСБ задержали депутата по подозрению в вымогательстве 50 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудниками ФСБ задержан депутат думы Ставропольского края, который пытался получить взятку в размере 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.



По данным следствия, депутат предложил сыну бывшего чиновника, который был задержан по уголовному делу, свою помощь в прекращении дела. За свои услуги он потребовал крупную сумму денег. Сын чиновника сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.



Подозреваемого задержали с поличным при передаче денег в одном из ресторанов Ставрополя. Также был обнаружен муляж. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Депутата заключили под стражу.



В ходе расследования была установлена причастность к преступлению еще двух подозреваемых.



Олег Исаков