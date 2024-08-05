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Сотрудники ФСБ задержали депутата по подозрению в вымогательстве 50 млн рублей

15:11, 05.08.2024
Сотрудники ФСБ задержали депутата по подозрению в вымогательстве 50 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Сотрудниками ФСБ задержан депутат думы Ставропольского края, который пытался получить взятку в размере 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.

По данным следствия, депутат предложил сыну бывшего чиновника, который был задержан по уголовному делу, свою помощь в прекращении дела. За свои услуги он потребовал крупную сумму денег. Сын чиновника сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали с поличным при передаче денег в одном из ресторанов Ставрополя. Также был обнаружен муляж. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Депутата заключили под стражу.

В ходе расследования была установлена причастность к преступлению еще двух подозреваемых.

Олег Исаков

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