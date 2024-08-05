Просроченная задолженность за ЖКУ в Татарстане превысила 9 млрд рублей
Просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане превышает 9 млрд рублей, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов.
По его словам, среди должников немало состоятельных граждан, имеющих нескольких квартир, сдаваемых в аренду. Они относятся к разряду крупных должников (от 300 тыс. рублей).
Замглавы Минстроя РТ считает целесообразным продажу долгового портфеля коллекторским компаниям, которые «могут цивилизованно работать с долгами».
В мае общая задолженность населения республики за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составляла 9,971 миллиарда рублей.
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