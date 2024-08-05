Новости недвижимости

17:53 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Просроченная задолженность за ЖКУ в Татарстане превысила 9 млрд рублей

11:09, 05.08.2024
Просроченная задолженность за ЖКУ в Татарстане превысила 9 млрд рублей
Фото: Ринат Назметдинов

Просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане превышает 9 млрд рублей, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов.

По его словам, среди должников немало состоятельных граждан, имеющих нескольких квартир, сдаваемых в аренду. Они относятся к разряду крупных должников (от 300 тыс. рублей).

Замглавы Минстроя РТ считает целесообразным продажу долгового портфеля коллекторским компаниям, которые «могут цивилизованно работать с долгами».

В мае общая задолженность населения республики за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составляла 9,971 миллиарда рублей.

Луиза Игнатьева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Недвижимость Татарстан

Новости партнеров

Читайте также