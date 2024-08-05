Работы на 8,5 млрд рублей: капремонт многоквартирных домов в Казани выполнен на 67,1%

Фото: Максим Платонов

Более 180 тыс. жителей Казани получат обновленные условия проживания в многоквартирных домах благодаря капитальному ремонту. Об этом сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города Василий Лысачкин на еженедельном совещании в мэрии.

Работы выполняют подрядчики, срок действия контракта которых истекает 1 ноября 2024 года. Ранее работы сдавались до 1 декабря. На 5 августа 2024 года работы выполнены на 67,1%, сдано 22,9%.

В рамках капремонта проводится обновление крыш в 70 домах, фасадов — в 49, центрального отопления — в 46, холодного водоснабжения — в 55, горячего водоснабжения — в 22, систем водоотведения — в 55 и электроснабжения — в 36 домах. Также будет произведена замена 149 лифтов в 55 домах. В 13 домах проводится полный ремонт.

Сезонные виды работ планируется завершить к 15 августа, остальные — до 30 сентября 2024 года. В программу включены два объекта культурного наследия — дома №30 по улице Баумана и №59 по улице Большой Красной. Здесь будет проведен ремонт крыши. Всего в Казани насчитывается 149 объектов культурного наследия, из них отремонтировано 76 на сумму более 570 млн рублей.

Лысачкин также отметил проблемы с подрядчиками:

— К большому сожалению, из-за проливных дождей отдельные подрядчики в ходе выполнения работ допустили нанесение ущерба имуществу жителей и общему имуществу дома. С ними сейчас проводится работа по определению суммы ущерба, — заявил председатель.

Напомним, в Татарстане в этом году на реализацию программ капитального ремонта выделили почти 8,5 миллиарда рублей. Это «скачок по сумме финансирования», заявил первый заместитель министра строительства Татарстана Алексей Фролов.

Рената Валеева