Паралимпийский комитет России направил в организационный комитет в Париже заявку на участие 92 атлетов

Фото: Максим Платонов

Паралимпийский комитет России направил в организационный комитет игр заявку на участие в соревнованиях 92 атлетов. Состязания пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября, сообщает РИА «Новости».

Согласно заявке, Россию должны представлять 48 атлетов, 35 пловцов, пять теннисистов и по два представителя в тхэквондо и в триатлоне.

На прошлых паралимпийских играх сборная России заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград — это рекорд сборной на Паралимпиадах. Команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Разиль Самигуллин