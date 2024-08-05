ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Запорожской области

Фото: Максим Платонов

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, планировавшего совершить теракт по заданию украинских спецслужб в отношении должностных лиц администрации Запорожской области.

— Задержан житель Запорожской области, который собирал и передавал украинской стороне сведения о должностных лицах военно-гражданской администрации региона, — сообщила пресс-служба УФСБ по региону. — Задержанный попытался совершить террористический акт, заложив самодельное взрывное устройство. Дома у фигуранта обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство.

По данным спецслужбы, он взаимодействовал с украинской стороной через Telegram и Threema.

Следственный отдел УФСБ по Запорожской области возбудил два уголовных дела: по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 1 ст. 30, пункту «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Неделю назад оперативники также задержали трех жителей Каспийска за попытку совершения теракта.

Олег Исаков