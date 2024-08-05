СК: по делу об особо крупном мошенничестве задержан директор парка «Патриот»

Фото: Динар Фатыхов

Задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, а также замначальника главка Минобороны России Владимир Шестеров. Арест произведен по делу об особо крупном мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя СК Светланы Петренко.

Она добавила, что по ходатайству следствия суд отправил Вячеслава Ахмедова в СИЗО. В отношении Владимира Шестерова в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Представитель СК рассказала, что арестованные лица причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение парка «Патриот» и Конгрессно-выставочного центра.

— В Главном военном следственном управлении СК России при оперативном сопровождении ФСБ России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц министерства обороны РФ, ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр «Патриот» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — заявила Светлана Петренко.

На прошлой неделе также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя АО «Военторг». Он задержан по обвинению в хищении средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. Также арестован бенефициар подконтрольных организаций.

Разиль Самигуллин